Tập trung chỉ đạo, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Chiều 20/3, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về tình hình, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về hạ tầng điện; công tác đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và việc đầu tư phát triển lưới điện, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Hồng Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban quản lý dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ hiện được cấp điện chính từ 3 trạm biến áp (TBA) 500kV với tổng dung lượng 4.500MVA và 8 TBA 220kV với tổng dung lượng 3.125MVA. Ngoài ra, việc cấp điện của tỉnh còn được hỗ trợ qua các đường dây 110kV liên kết với khu vực Sơn La, Lào Cai, Ninh Bình và Thủ đô Hà Nội. Dự kiến tháng 4/2026 sẽ bổ sung khai thác thêm TBA 220kV Bá Thiện.

Về nguồn, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 12 nhà máy thủy điện với tổng công suất 2.439,75MW, gồm Nhà máy thủy điện Hòa Bình công suất 1.920 MW, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng 480MW và 11 thủy điện nhỏ tổng công suất 39,75MW. Điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt hoàn thành 95,4 MW.

Năm 2025, công suất cực đại (Pmax) toàn tỉnh Phú Thọ đạt 2.064,2 MW, tăng 11,3% so với năm 2024. Điện thương phẩm năm 2025 đạt 10,98 triệu kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ. Tỷ lệ khai thác các TBA 220kV trên địa bàn tỉnh ở mức cao, lưới điện 220kV và lưới điện 110kV vận hành trong tình trạng đầy, quá tải trong thời gian dài, nguồn công suất dự phòng cho phát triển phụ tải trong thời gian tới rất thấp, cần sớm bổ sung nguồn cấp ngay trước mùa nắng nóng năm 2026.

Bên cạnh đó, sau hợp nhất, tỉnh được quy hoạch 54 khu công nghiệp (KCN), 157 cụm công nghiệp (CCN). Trong đó, nhiều KCN, CCN đã đi vào hoạt động sản xuất. Tổng công suất đăng ký tăng trong giai đoạn 2026-2028 lên tới 1.787,71MW.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 11-12%/năm. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nêu trên, tăng trưởng về nhu cầu điện sẽ tương ứng ở mức 14-15%/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực; tiến độ triển khai, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện 5 dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh, 37 dự án lưới điện 110kV, 129 dự án trung áp, nhất là những vướng mắc tại dự án đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện và xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bá Thiện do một số hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Các ngành chức năng phân nhóm dự án theo loại vướng mắc (giá đất, quy hoạch, nguồn gốc đất...) để ban hành hướng dẫn chung cho các địa phương, tránh tình trạng xin ý kiến đơn lẻ từng dự án gây mất thời gian.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần quyết liệt trong tuyên truyền, vận động và cưỡng chế; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Với các trường hợp cố tình chây ỳ dù đã đúng chính sách, UBND cấp xã phải chủ động phương án cưỡng chế, không để bị động.

Về phát triển nguồn năng lượng mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20 của Chính phủ.

Về quy hoạch và tháo gỡ thủ tục đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp tích hợp quy hoạch điện vào quy hoạch chung của tỉnh. Sở Tài chính chủ trì tháo gỡ khó khăn về thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo Nghị quyết số 253 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu hệ số giá đất và hướng dẫn các xã giải quyết các vấn đề về môi trường, đất đai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đảm bảo tiến độ các dự án điện là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các cấp, các ngành phải thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất để đảm bảo hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán và đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư, vốn là “điểm nghẽn” lớn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện. Sở Công Thương làm đầu mối tổng hợp chi tiết tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị làm chậm để UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm.

Đinh Vũ