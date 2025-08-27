Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Tính đến 16 giờ ngày 27/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (KAJIKI) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại về người và nhiều tài sản có giá trị.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có gần 100 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng các công trình phụ trợ; di dời 117 hộ dân đến nơi an toàn; ngập úng, gãy đổ gần 40 ha hoa màu... Nhiều công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm bị hư hỏng nặng. Đặc biệt vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 26/8 đã xảy ra động đất tại địa bàn xã Cao Dương với cường độ nhẹ, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Chiều nay, khi mưa có dấu hiệu giảm dần, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tiếp tục huy động các lực lượng thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Khu vực sạt lở tại khu vực dốc Cun trên Quốc lộ 6 vào ngày 26/8 đang được khắc phục.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo nguy hiểm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để san gạt, vận chuyển đất, đá.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Tuyến đường quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun khi xảy ra mưa to tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Nước lũ tràn qua mặt ngầm Khăm, xã Nật Sơn khiến các phương tiện không thể lưu thông.

(Ảnh chụp chiều ngày 27/8).

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Lực lượng dân quân tự vệ xã Nật Sơn tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không di chuyển qua ngầm khi nước lũ tràn về.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Nước lũ từ đầu nguồn tiếp tục tràn về.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Mường Động khảo sát tại các điểm sạt lở mới do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Vết sụt lún kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hợp Kim, rất may không có thương vong.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Chị Hà Thị Thơ - chủ căn nhà buồn bã vì căn nhà là tài sản tích góp nhiều năm của hai vợ chồng đã bị hư hỏng.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Nước và bùn đất tiếp tục từ trên đồi cao dồn xuống sau những trận mưa lớn.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại sạt lở tà luy dương đường dẫn vào xóm Nước Ruộng, xã Hợp Kim.

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Thung Nai khảo sát, khắc phục tình trạng đá lăn trên tuyến đường 435.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Báo Phú Thọ đền Hùng Đất Tổ Thiên tai bất thường Sạt lở đất Bão số 5 Nguy hiểm tính mạng An toàn giao thông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ

Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ
2025-08-27 15:58:00

baophutho.vn Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Phú Thọ mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều phường mới được thành...

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng
2025-08-27 10:56:00

baophutho.vn Theo yêu cầu của Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long