Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Tính đến 16 giờ ngày 27/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (KAJIKI) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại về người và nhiều tài sản có giá trị.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có gần 100 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng các công trình phụ trợ; di dời 117 hộ dân đến nơi an toàn; ngập úng, gãy đổ gần 40 ha hoa màu... Nhiều công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm bị hư hỏng nặng. Đặc biệt vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 26/8 đã xảy ra động đất tại địa bàn xã Cao Dương với cường độ nhẹ, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Chiều nay, khi mưa có dấu hiệu giảm dần, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tiếp tục huy động các lực lượng thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Khu vực sạt lở tại khu vực dốc Cun trên Quốc lộ 6 vào ngày 26/8 đang được khắc phục.

Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo nguy hiểm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để san gạt, vận chuyển đất, đá.

Tuyến đường quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun khi xảy ra mưa to tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Nước lũ tràn qua mặt ngầm Khăm, xã Nật Sơn khiến các phương tiện không thể lưu thông.

(Ảnh chụp chiều ngày 27/8).

Lực lượng dân quân tự vệ xã Nật Sơn tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không di chuyển qua ngầm khi nước lũ tràn về.

Nước lũ từ đầu nguồn tiếp tục tràn về.

Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Mường Động khảo sát tại các điểm sạt lở mới do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Vết sụt lún kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hợp Kim, rất may không có thương vong.

Chị Hà Thị Thơ - chủ căn nhà buồn bã vì căn nhà là tài sản tích góp nhiều năm của hai vợ chồng đã bị hư hỏng.

Nước và bùn đất tiếp tục từ trên đồi cao dồn xuống sau những trận mưa lớn.

Lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại sạt lở tà luy dương đường dẫn vào xóm Nước Ruộng, xã Hợp Kim.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Thung Nai khảo sát, khắc phục tình trạng đá lăn trên tuyến đường 435.

Đức Anh