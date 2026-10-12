Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà

Ngày 12/10, tại Ban Quản lý (BQL) dự án khu vực Hòa Bình, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà; tiến độ Dự án xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi và đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án kè sông Bùi.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, BQL dự án khu vực Hòa Bình và các địa phương có dự án được triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), tổng vốn thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà là hơn 4.053 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, trong tổng số hơn 402 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026, các dự án đã giải ngân 152,188 tỷ đồng, đạt 37,85. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 37,4%, vốn ngân sách địa phương đạt 50%.

Đến nay, 13/13 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và thi công một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại một số vị trí còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương và các cơ quan liên quan trong tháo gỡ khó khăn có lúc chưa quyết liệt.

Lãnh đạo Sở NN&MT báo cáo kết quả thực hiện các dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà.

Đối với Dự án xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi (Dự án thành phần 1), tổng mức đầu tư được duyệt là 350 tỷ đồng, trong đó đã bố trí 255 tỷ đồng và giải ngân toàn bộ số vốn này. Dự án gồm 36 hạng mục công trình; đến nay, 22 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, 2 hạng mục đang thi công và 12 hạng mục chưa triển khai.

Qua rà soát, một số hạng mục chưa thực hiện đã được đầu tư bằng nguồn vốn khác hoặc không còn phù hợp với điều kiện địa hình, nhu cầu thực tế. Trong khi đó, nguồn vốn dự kiến bổ sung 95 tỷ đồng chưa đủ để triển khai toàn bộ các hạng mục còn lại. BQL dự án khu vực Hòa Bình đề xuất rà soát, điều chỉnh danh mục, quy mô đầu tư, đồng thời đẩy nhanh quyết toán các công trình độc lập đã hoàn thành.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu làm rõ một số nội dung có liên quan đến tiến độ các dự án.

Đối với 2 dự án kè chỉnh trị dòng chảy sông Bùi trên địa bàn xã Lương Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh của dự án đoạn từ cầu Bình Sơn đến cầu vào Khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch tăng từ 280 tỷ đồng lên 455,6 tỷ đồng; dự án đoạn từ cầu vào KCN Nhuận Trạch đến cầu Bãi Sỏi tăng từ 240 tỷ đồng lên 366,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do biến động giá vật liệu, nhân công, máy thi công và chi phí giải phóng mặt bằng so với thời điểm phê duyệt. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống kè, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và tạo điều kiện phát triển KCN Nhuận Trạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu chủ đầu tư các dự án nâng cao trách nhiệm, tập trung đôn đốc các đơn vị thi công và địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, phân công trách nhiệm xử lý cụ thể, không để ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Đối với các dự án thuộc Đề án vùng chuyển dân Sông Đà, cần rà soát tiến độ từng công trình, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Đồng thời, chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại trong bồi thường, hỗ trợ, GPMB và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định.

Đối với Dự án xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi, đồng chí yêu cầu BQL dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tổng thể, đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định rõ các hạng mục cần tiếp tục thực hiện, bảo đảm không trùng lặp đầu tư và phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn. Các cơ quan chuyên môn cần phối hợp thống nhất phương án, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Đối với 2 dự án kè sông Bùi, UBND xã Lương Sơn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, làm rõ cơ sở xác định tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và sự phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh Hùng