Techfest Phú Thọ 2026: Kết nối nguồn lực, khơi thông động lực đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng cho phát triển. Diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11, Techfest Phú Thọ 2026 kỳ vọng tạo không gian kết nối, hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung này.

PV: Techfest Phú Thọ 2026 sắp diễn ra. Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Techfest Phú Thọ 2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Đây không chỉ là ngày hội tôn vinh trí tuệ, khát vọng sáng tạo của người dân Đất Tổ mà còn là diễn đàn kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi với cán bộ vận hành Hệ thống điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.

PV: Những hoạt động nào được xác định là điểm nhấn, tạo sức hút và mang lại giá trị thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Trong hai ngày diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức triển khai chuỗi hoạt động phong phú, chú trọng tính kết nối và khả năng ứng dụng thực tiễn. Nổi bật là Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ, nơi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu, trình diễn sản phẩm công nghệ, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp.

Bên cạnh đó là các hoạt động kết nối, trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư nhằm chia sẻ nhu cầu, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tiêu biểu có Hội nghị “Kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc”; các hội thảo về khoa học, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, du lịch và gắn kết nhà trường - doanh nghiệp.

Các hoạt động đều hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn về công nghệ, thị trường và nguồn lực, tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển.

Techfest Phú Thọ 2026 diễn ra trong hai ngày 25-26/11/2026 với chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, thúc đẩy kết nối và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

PV: Từ thực tiễn hiện nay, đồng chí đánh giá như thế nào về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và mục tiêu đặt ra thông qua Tọa đàm mở “Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Phú Thọ đang từng bước phát triển, với tiềm năng từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và những lợi thế về nông nghiệp đặc sản, văn hóa, du lịch, công nghiệp. Tuy nhiên, quy mô và mức độ liên kết giữa các chủ thể còn hạn chế; cơ chế hỗ trợ vốn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Vì vậy, Tọa đàm mở “Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030” có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình hướng đi và giải pháp phát triển. Chúng tôi kỳ vọng tiếp nhận nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực từ chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển đồng bộ, bền vững.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

PV: Sở Khoa học và Công nghệ có định hướng gì để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên và hình thành các vườn ươm khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng, giàu tiềm năng sáng tạo và có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Thông qua hoạt động “Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp”; Hội thảo khoa học “Gắn kết Nhà trường - Doanh nghiệp: Xây dựng mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh”, Sở hướng tới thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Trong đó, Nhà nước kiến tạo chính sách, nhà trường đào tạo, hỗ trợ ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp tham gia đặt hàng, đồng hành và thương mại hóa sản phẩm. Định hướng của Sở là hỗ trợ các cơ sở giáo dục từng bước hình thành, vận hành hiệu quả mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp ngay trong nhà trường. Qua đó, giúp ý tưởng của học sinh, sinh viên gắn với nhu cầu thực tiễn, tạo nền tảng phát triển các dự án khởi nghiệp có tính ứng dụng.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 được trang trí trên các tuyến phố, tạo không khí phấn khởi chào đón sự kiện.

PV: Trước thềm sự kiện, đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và những người có ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để tận dụng hiệu quả cơ hội từ Techfest Phú Thọ 2026?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Đổi mới sáng tạo không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong sản xuất, quản trị, kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Techfest Phú Thọ 2026 là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và những người có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận chuyên gia, công nghệ, đối tác, tìm kiếm nguồn lực và mở rộng thị trường.

Tôi mong muốn cộng đồng khởi nghiệp chủ động tham gia, mạnh dạn giới thiệu sản phẩm, chia sẻ ý tưởng, kết nối hợp tác và sẵn sàng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động. Với vai trò cơ quan tham mưu, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân phát triển ý tưởng, ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

Duy Thành - Đức Anh