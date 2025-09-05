Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

Ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan, sau khi hội đủ 247 phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử hôm nay tại quốc hội. Đối thủ của ông, ứng viên Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, đại diện cho đảng Pheu Thai, chỉ nhận được hơn 100 phiếu.

Sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha sẽ đệ trình lên Quốc vương xin sắc lệnh bổ nhiệm ông Anutin làm Thủ tướng, động thái mang tính chất thủ tục.

Ông Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Ông Anutin là con trai của ông Chavarat Charnvirakul, cựu bộ trưởng nội vụ Thái Lan và cũng là người sáng lập công ty xây dựng STECON. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra ở Mỹ.

Ông Anutin sau đó tiếp tục theo học ngành thương mại và kế toán tại Đại học Thammasat ở Thái Lan. Ông nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh danh dự của Đại học Suan Sunandha Rajabhat năm 2014.

Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu khoảng năm 1996, với vai trò cố vấn ngoại trưởng. Tới năm 2004-2005, ông giữ các chức thứ trưởng y tế, thứ trưởng thương mại.

Sau đó, ông Anutin bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm sau khi đảng Thai Rak Thai mà ông giữ chức ủy viên ban chấp hành bị giải thể năm 2006. Từ tháng 9/2023 tới tháng 6 năm nay, ông Anutin đảm nhận chức vụ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Anutin ủng hộ sửa đổi hiến pháp để tăng cường dân chủ, đồng thời tuân thủ pháp quyền. Ông là ứng viên thủ tướng của đảng Bhumjaithai trong cả hai năm 2019 và 2023.

Chiến thắng của ông Anutin giúp Thái Lan thoát khỏi tình cảnh bế tắc chính trị và nguy cơ xảy ra các cuộc cạnh tranh lập liên minh để nắm quyền. Người tiền nhiệm của ông Anutin, cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, trước đó bị Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất hôm 29/8 với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ trong cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Bà là thủ tướng thứ năm của Thái Lan bị Tòa án Hiến pháp cách chức trong 17 năm qua.

Nguồn vnexpress.net