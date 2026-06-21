Thái Lan tăng phí dịch vụ đối với hành khách xuất cảnh

Thái Lan tăng phí dịch vụ hành khách (PSC) đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ sáu sân bay lớn ở nước này lên 1.120 baht/người, tuy nhiên mức phí sẽ được tính vào giá vé.

Suvarnabhumi là một trong các sân bay tăng phí dịch vụ hành khách. Ảnh: Xuân Sơn

Theo đó, mức phí mới áp dụng đối với hành khách xuất cảnh tại sáu sân bay, gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai, từ ngày 20/6 vừa qua. PSC tăng thêm 390 baht từ mức được áp dụng trước đó là 730 baht. Mức tăng thêm này được tính trong giá vé máy bay, đồng nghĩa với việc hành khách không phải trả riêng khoản phí này.

Việc tăng hơn 50% phí dịch vụ hành khách được xem là mức tăng mạnh đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ các sân bay trọng điểm tại Thái Lan. Trong khi đó, đối với các chuyến bay nội địa, phí dịch vụ hành khách vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht/người.

Trước đó, Công ty TNHH sân bay Thái Lan (AOT) cho biết, việc tăng PSC nhằm nâng cao năng lực của các sân bay trong dài hạn khi nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng. AOT sẽ sử dụng nguồn thu này để hỗ trợ hoạt động sân bay, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp công nghệ và cải thiện dịch vụ hành khách trên toàn mạng lưới sân bay.

Theo báo chí Thái Lan, AOT dự kiến ​​khoản tăng thêm sẽ bổ sung khoảng 13 tỷ baht vào doanh thu của công ty trong năm tài chính 2027 và sẽ được sử dụng làm vốn đầu tư cho các dự án tương lai.

Hầu hết các dự án của AOT đã được nghiên cứu tính khả thi và đang được trình lên Hội đồng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) xem xét.

Một số dự án có thể kể đến, như dự án phát triển sân bay Don Mueang giai đoạn ba; dự án phát triển quy hoạch tổng thể sân bay Suvarnabhumi, bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống tiện ích; dự án giai đoạn hai của sân bay Phuket... Cùng với đó, AOT cũng sẽ thúc đẩy hệ thống Hỗ trợ hành khách sử dụng dịch vụ (CUPPS) tại các sân bay, được thiết kế nhằm cải thiện hiệu quả làm thủ tục, giảm thời gian xếp hàng và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Hàng dài hành khách chờ làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Minh Thắng

Cách đây 2 năm, AOT đã tăng phí PSC một lần từ 700 baht lên 730 baht đối với các chuyến bay quốc tế và từ 100 baht lên 130 baht đối với các chuyến bay nội địa để bù đắp chi phí triển khai CUPPS bao gồm Hệ thống xác minh thẻ lên máy bay hiện đại; dịch vụ tự làm thủ tục check-in tự động và dịch vụ nhận hành lý tự động.

Trong các phát biểu về việc tăng phí dịch vụ hành khách, Chủ tịch AOT Paweena Jariyathitipong khẳng định, khoản tăng thêm nhằm cải thiện dịch vụ sân bay và tăng cường khả năng cạnh tranh của Thái Lan chứ không phải đây là khoản thu để bù vào những thiếu hụt trong doanh thu của AOT trong thời gian vừa qua.

Theo bà Paweena Jariyathitipong, các nghiên cứu được sử dụng trong việc đưa ra quyết định này chỉ ra rằng, phí dịch vụ hành khách chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với giá vé máy bay, cũng như các chi phí du lịch khác và dự kiến ​không ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của hành khách.

Bà Paweena Jariyathitipong lưu ý rằng, mức phí mới của Thái Lan vẫn thấp hơn một số quốc gia. Bà Paweena Jariyathitipong cũng cho rằng, việc phản đối tăng phí có thể khiến Thái Lan mất đi những lợi thế phát triển. Quyết định của AOT thời gian qua vấp phải một số phản ứng trái chiều cho rằng việc tăng phí dịch vụ hành khách sẽ giảm tính cạnh tranh về giá của Thái Lan.

Tuy nhiên truyền thông Thái Lan cho biết, trong năm 2025, tổng cộng 125,9 triệu người đã sử dụng dịch vụ tại sáu sân bay nói trên. Khoảng 34 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh PSC khi di chuyển quốc tế, trong đó 86% là người nước ngoài, do đó khoản thu tăng thêm từ khách du lịch nước ngoài sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước.

Một số nghiên cứu cho thấy, so với một số sân bay trong khu vực, chẳng hạn như Singapore, nơi thu PSC khoảng 1.600 baht, mức phí mới 1.120 baht của Thái Lan vẫn được coi là cạnh tranh. Các nghiên cứu toàn cầu chỉ ra rõ ràng rằng PSC không phải là yếu tố chính dẫn đến quyết định đi lại của hành khách, mà là nguồn thu đáng kể để phát triển năng lực sân bay.

Theo nhandan.vn