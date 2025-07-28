Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán tại Malaysia

Cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột biên giới tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu diễn ra tại Malaysia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, mục tiêu của đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tuy nhiên, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai bày tỏ nghi ngờ về sự chân thành của Campuchia trước khi rời Bangkok sang Kuala Lumpur, cho rằng Phnom Penh thiếu thiện chí trong việc giải quyết vấn đề.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian đàm phán giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại Putrajaya, Malaysia, ngày 28/7/2025. Ảnh: Reuters.

Cả hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau là bên khơi mào và làm leo thang xung đột bùng phát từ tuần trước. Giới chức Thái Lan và Campuchia cùng xác nhận rằng đụng độ vẫn tiếp diễn dọc khu vực biên giới tranh chấp trong sáng 28/7, ngay trước khi các cuộc đàm phán diễn ra vào chiều cùng ngày.

Trong một bài đăng trên xã hội X, Thủ tướng Hun Manet viết: “Mục tiêu của cuộc gặp này là đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và được Thủ tướng Campuchia cũng như quyền Thủ tướng Thái Lan đồng thuận”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ cử đại diện tham gia hỗ trợ tiến trình hòa bình, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tin rằng cả 2 nhà lãnh đạo đều muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang kể từ cuối tháng 5 khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một vụ đụng độ ngắn. Cả Bangkok và Phnom Penh sau đó đều tăng cường lực lượng tại biên giới trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao toàn diện.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đề xuất tổ chức đối thoại ngừng bắn ngay sau khi căng thẳng bùng phát vào ngày 24/7. Trung Quốc và Mỹ cũng nhanh chóng đề nghị hỗ trợ đàm phán. Theo hãng tin quốc gia Bernama, ngày 27/7, ông Anwar cho biết đã được cả chính phủ Thái Lan và Campuchia mời làm trung gian hòa giải và bày tỏ kỳ vọng sẽ chủ trì cuộc đàm phán.

