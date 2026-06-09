Thành lập các tổ trực kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định 2457/QĐ-SGD&ĐT ngày 5/6/2026 về việc thành lập các Tổ trực kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Thanh Sơn, xã Thanh Sơn nỗ lực ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo quyết định, thời gian trực kiểm tra diễn ra từ ngày 9-12/6/2026. Ba tổ trực kiểm tra được thành lập với tổng số 19 người gồm lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phục vụ, do các đồng chí Phó Giám đốc sở làm Tổ trưởng. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ nắm bắt tình hình tổ chức coi thi, chỉ đạo xử lý các tình huống bất thường, sự cố tại các điểm thi trên địa bàn được phân công; tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra các điểm thi.

Trong đó, Tổ trực kiểm tra số 1 đặt tại trụ sở Sở GD&ĐT; Tổ trực kiểm tra số 2 đặt tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Tổ trực kiểm tra số 3 đặt tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Việc thành lập các tổ trực kiểm tra thể hiện sự chủ động của ngành giáo dục tỉnh trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Hiền Mai