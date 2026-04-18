Thành lập Trường THPT Quang Trung

Ngày 17/4, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 1199/QĐ-UBND thành lập Trường THPT Quang Trung trực thuộc Sở GD&ĐT.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì tích cực ôn thi vào lớp 10 THPT.

Theo quyết định, Trường THPT Quang Trung có trụ sở đặt tại khu 10, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của tỉnh, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và hoạt động của Trường THPT Quang Trung tuân thủ theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông; Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan khác có liên quan của tỉnh Phú Thọ.

Việc thành lập Trường THPT Quang Trung góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và khu vực lân cận, nhất là con em công nhân, người lao động; góp phần tăng tỷ lệ học sinh vào học THPT công lập, giảm áp lực tuyển sinh đối với các trường THPT hiện có.

Nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông có chất lượng, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Theo đề án, quy mô Trường THPT Quang Trung gồm 24 lớp với 1.080 học sinh (bình quân 45 học sinh/lớp). Năm học 2026-2027, tuyển sinh 8 lớp 10 với 360 học sinh; năm học 2027-2028 nâng lên 16 lớp với 720 học sinh; đến năm học 2028-2029 là 24 lớp.

Từ năm học 2029-2030 trở đi, quy mô cơ bản ổn định, có thể mở rộng tối đa không quá 30 lớp (khoảng 1.350 học sinh) tùy theo nhu cầu thực tế.

Hiền Mai