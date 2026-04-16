Thí sinh thi tốt nghiệp THPT dưới 15 điểm không được xét tuyển đại học

Mức điểm tối thiểu (điểm sàn) thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học năm 2026 là câu hỏi thí sinh quan tâm và đặt câu hỏi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh T.V.T hỏi, theo quy định mới, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học, vậy quy định này được hiểu cụ thể như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Tường Vân

Theo điểm 3 Điều 6 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng tại Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15.2.2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

“Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026; quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và thí sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Quy chế này”.

Có thể hiểu đây là điều kiện tuyệt đối (nguồn tuyển) áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026 trở đi để đủ điều kiện xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp (hoặc Toán, Văn và một môn khác) đạt 15 điểm. Nếu tổng điểm 3 môn dưới 15 điểm (thang 30), thí sinh không đủ điều kiện nguồn tuyển để xét.

Theo laodong.vn


