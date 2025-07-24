{title}
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Chính quyền Palestine đã lên án và chỉ trích gay gắt việc Quốc hội Israel ngày hôm qua (23/7) bỏ phiếu thông qua lời kêu gọi sáp nhập khu Bờ Tây chiếm đóng của Palestine vào lãnh thổ Israel.
Thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ việc Quốc hội Israel bỏ phiếu thông qua lời kêu gọi sáp nhập khu Bờ Tây là hành vi phi pháp và mang tính khiêu khích nhằm phá hoại các nỗ lực hòa bình. Ankara khẳng định Bờ Tây là vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.
Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine lên án kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Israel. Ảnh: Reuters
Do đó, việc kêu gọi sáp nhập Bờ Tây vào lãnh thổ Israel là hành động vô nghĩa và không có giá trị dưới góc độ luật pháp quốc tế. Cũng trong thông cáo, Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đang tìm cách “sống sót” bằng cách thúc đẩy cách các chính sách gây khủng hoảng và tạo ra mối uy hiếp đối với an ninh của toàn khu vực và quốc tế.
Trước đó, Chính quyền Palestine cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Quốc hội Israel tiến hành cuộc bỏ phiếu thông qua lời kêu gọi sáp nhập khu Bờ Tây vào lãnh thổ Israel, coi đó là sự leo thang nguy hiểm phá hoại triển vọng hòa bình, sự ổn định và giải pháp hai nhà nước. Chính quyền Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn các hành vi nguy hiểm của Israel, đồng thời sớm công nhận nhà nước Palestine độc lập.
Nguồn vov.vn
