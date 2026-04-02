Thói quen bỏ bữa sáng tàn phá sức khỏe thế nào

Nhiều người bỏ bữa sáng để giảm cân hoặc ăn qua loa với thực phẩm chế biến sẵn, mà không biết rằng thói quen này làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và suy giảm chuyển hóa.

Bác sĩ Lâm Nhã Oánh (Lin Ya-ying) từ Phòng khám Đông y Tân Duyệt (Đài Loan) cho biết, nếu vì mục đích giảm cân mà bỏ qua bữa sáng, những tổn thương gây ra cho cơ thể sẽ còn nghiêm trọng và toàn diện hơn.

Nhiều người hiện nay áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 bằng cách bỏ bữa sáng. Tuy nhiên, bác sĩ Lâm cảnh báo việc nhịn ăn sáng kéo dài sẽ kích hoạt cơ chế bù đắp của cơ thể, dẫn đến 4 nguy cơ lớn:

Biến động đường huyết và suy giảm thể lực

Sau một đêm ngủ dài, nồng độ đường huyết xuống thấp. Nếu không bổ sung năng lượng, não bộ và cơ bắp sẽ thiếu “nhiên liệu”, dẫn đến tinh thần uể oải, mệt mỏi, phản ứng chậm chạp. Đường huyết thấp cũng dễ gây ra tình trạng cáu gắt, nóng nảy hoặc khó tập trung.

Giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Khi nhận thấy cơ thể không được nạp năng lượng vào buổi sáng trong thời gian dài, hệ thống sinh học sẽ lầm tưởng bạn đang ở trong “trạng thái đói kém”. Để duy trì sự sống, cơ thể sẽ tự động giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản để tiết kiệm năng lượng. Đây là phản ứng bù đắp bất lợi nhất, khiến bạn dễ tăng cân hơn dù ăn ít.

Ngoài ra, cơn đói buổi sáng dễ dẫn đến việc ăn bù quá mức vào bữa trưa hoặc tối, gây rối loạn bài tiết insulin.

Thường xuyên bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và suy giảm chuyển hóa. Ảnh: Bùi Thủy

Bệnh lý hệ tiêu hóa

Nhịn ăn quá lâu khiến dịch mật trong túi mật không được tống xuất để tham gia tiêu hóa, dẫn đến dịch mật bị cô đặc, ứ đọng, làm tăng mạnh nguy cơ sỏi mật. Bên cạnh đó, axit dạ dày tiếp tục tiết ra nhưng không có thức ăn để tiêu hóa dễ gây viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Vấn đề tim mạch và chuyển hóa

Nhiều nghiên cứu theo dõi y khoa chỉ ra rằng, bỏ bữa sáng thường xuyên có liên quan mật thiết đến các bệnh mãn tính, làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành và gây kháng insulin, dẫn đến tiểu đường type 2.

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ Lâm Nhã Oánh đưa ra 3 nguyên tắc vàng khi ăn sáng:

• Nói không với đường: Đây là quy tắc sắt đá. Hãy từ bỏ các loại đồ uống “bẫy” như trà sữa có đường hoặc nước trái cây đóng hộp.

• Ưu tiên đồ ăn ấm nóng: Theo Đông y, thực phẩm ấm giúp bảo vệ chức năng tiêu hóa của tỳ vị, tránh việc đồ ăn sống lạnh làm giảm tốc độ trao đổi chất. Dù mua đồ ăn sáng ở đâu, hãy ưu tiên các món có nhiệt độ ấm.

• Thứ tự ăn uống, ưu tiên Protein: Hãy uống một cốc sữa đậu nành hoặc ăn trứng trước, sau đó mới ăn đến tinh bột. Thứ tự này giúp ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu.

Bác sĩ Lâm nhấn mạnh: “Đôi khi ăn đúng cách còn dễ giữ dáng hơn là không ăn”. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm và đúng thứ tự, bạn sẽ giúp cơ thể thiết lập một chu trình chuyển hóa ổn định và tích cực.

Theo vnexpress.net