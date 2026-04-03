Thời tiết ngày 3/4: Cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 3/4, bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Dự báo từ chiều tối ngày 3/4 đến sáng sớm 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với nắng nóng xuất hiện tại nhiều nơi, trong khi một số vùng có mưa rào và dông rải rác.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 22-25 độ C đến 30-33 độ C. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; phía Bắc cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các khu vực có mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn TTXVN