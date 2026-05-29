Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2030

Chiều 29/5, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2030.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, Kỳ họp thứ Ba dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 29-30/6/2026. HĐND tỉnh sẽ nghe và xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp. Trong đó có các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; tình hình thu, chi ngân sách; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp trước.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét, thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và 26 nghị quyết do UBND tỉnh trình. Nhiều nghị quyết có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển của địa phương như: quy định chính sách đối với cán bộ tỉnh Phú Thọ; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện; mức học phí năm học 2026-2027...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch tổ chức, trọng tâm là thời gian, địa điểm tổ chức; công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp; chất lượng các tờ trình, dự thảo nghị quyết; chương trình chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng của đại biểu dự hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết định nhiều nội dung lớn, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị bổ sung báo cáo về sơ kết 1 năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp để trình tại Kỳ họp. UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn đề ra.

Lê Minh