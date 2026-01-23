Thử thách để nhìn nhận đúng thực lực

Tối nay 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc - đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Tối nay 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Trong bối cảnh thiếu vắng hai trung vệ trụ cột là Hiểu Minh và Lý Đức vì chấn thương và thẻ phạt, lại chưa một lần đánh bại U23 Hàn Quốc, liệu U23 Việt Nam có thật sự thể hiện được những tiến bộ nhất định của một đội bóng tầm trung châu lục?

Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ áp đặt nhịp độ cao ngay từ đầu. Họ pressing mạnh, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng rất tốt các tình huống cố định. Việc U23 Việt Nam thiếu hai trung vệ trụ cột khiến bài toán phòng ngự càng thêm nan giải, nhất là trước các pha treo bóng sớm và xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai của đối thủ. Trong hoàn cảnh ấy, lựa chọn khôn ngoan không phải là đá đôi công bằng mọi giá. Việt Nam nên tổ chức khối phòng ngự thấp-trung bình chặt chẽ, giữ cự ly đội hình và ưu tiên bảo vệ trung lộ. Sự kỷ luật chiến thuật, là điểm mạnh truyền thống của bóng đá Việt Nam, phải được đẩy lên mức cao nhất. Một trận đấu tốt, ngay cả khi không thắng, vẫn có giá trị nếu đội tuyển cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro và hạn chế sai lầm cá nhân.

Nhưng, nếu chỉ phòng ngự, U23 Việt Nam sẽ tự thu hẹp cơ hội của mình. Bài học từ các đội bóng tầm trung châu Á cho thấy: Phản công phải sắc và phải có chủ đích. Điều này đòi hỏi các tiền vệ trung tâm không chỉ biết phá lối chơi đối phương mà còn đủ bình tĩnh để thực hiện đường chuyền đầu tiên chính xác. Trước Hàn Quốc, mỗi pha lên bóng thành công đều rất quý bởi nó giải tỏa áp lực cho hàng phòng ngự đồng thời tạo cơ hội ghi bàn. Trong bối cảnh hoàn toàn thoải mái về tâm lý, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng các học trò của HLV Kim Sang-sik chơi một trận tưng bừng như ở vòng bảng, tứ kết và chờ đợi sự bùng nổ của Đình Bắc cùng đồng đội.

Xa hơn trận tranh hạng ba, vấn đề cốt lõi nằm ở con đường phát triển. Việc liên tục gặp khó trước các đội mạnh như Hàn Quốc không phải là thất bại riêng lẻ, mà phản ánh khoảng cách về năng lực, thể chất và trải nghiệm thi đấu đỉnh cao. Để thu hẹp khoảng cách ấy, bóng đá Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn cho cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu sớm, nhất là ở các giải có cường độ cao. Những va chạm như thế không thể bù đắp chỉ bằng tập luyện trong nước.

Tranh hạng ba không phải trận chung kết, nhưng là tấm gương phản chiếu hiện trạng. Nếu Việt Nam chơi sòng phẳng trong tổ chức, không vỡ trận, tận dụng được cơ hội đã là bước tiến. Và dù kết quả chưa như mong muốn, điều quan trọng là biết rút ra bài học cụ thể, chứ không dừng lại ở những lời tiếc nuối quen thuộc. Nếu làm được điều đó, trận tranh hạng ba sẽ không chỉ là cuộc so tài, mà còn là bước đệm cần thiết cho tương lai.

Theo nhandan.vn