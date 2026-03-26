Thủ tướng Đan Mạch từ chức, khởi động đàm phán lập chính phủ mới

Ngày 25/3, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã chính thức đệ đơn từ chức của chính phủ lên Nhà vua Frederik X, khởi động vòng đàm phán để thành lập chính phủ mới.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Xinhua
Theo tuyên bố của Hoàng gia Đan Mạch, cuộc gặp diễn ra tại cung điện Amalienborg, nơi ở chính thức của Hoàng gia Đan Mạch tại Copenhagen.
Tại đây, bà Frederiksen cũng báo cáo với Nhà vua về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ngày 24/3 và đề nghị đại diện của các đảng được bầu vào Quốc hội bày tỏ quan điểm của họ về việc thành lập chính phủ mới.
Phát biểu trong một cuộc tranh luận trên truyền hình giữa lãnh đạo các đảng, bà chia sẻ mong muốn thành lập một chính phủ trung tả, đồng thời nhận định kịch bản thực tế nhất sẽ là một liên minh giữa 5 đảng cánh tả và đảng Trung dung theo ôn hòa.
Tuy nhiên, hiện chưa có gì bảo đảm rằng đảng Trung dung theo ôn hòa, do Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen đứng đầu, sẽ đồng ý với phương án này.
Nhà vua Frederik dự kiến gặp riêng lãnh đạo các đảng vào cuối ngày 25/3 để quyết định ai sẽ là người được giao trọng trách thành lập chính phủ tiếp theo.
Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy không có phe nào giành được đa số tuyệt đối trong tổng số 179 ghế tại Quốc hội.
Mặc dù đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Frederiksen giành được nhiều phiếu bầu nhất, song khối cánh tả không đạt được đa số tuyệt đối.
Cụ thể, hiện khối cánh tả giành được 84 ghế trong tổng số 179 ghế Quốc hội, trong khi khối cánh hữu giành được 77 ghế.
Theo quy định, các khối cần đạt được 90 ghế mới giành được đa số, do đó, sẽ phải đàm phán để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn.
Theo nhandan.vn
