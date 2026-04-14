Thủ tướng: Dứt khoát đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động trong quý 2

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt là việc xử lý các tồn đọng liên quan 2 dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Cuộc họp đã nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số."

Các đại biểu cũng nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai; cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan và của các Phó Thủ tướng Chính phủ, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Chỉ rõ, tại các dự án xây dựng cơ sở 2 của 2 bệnh viện, các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2/2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Y tế tập trung rà soát kỹ các nhiệm vụ, đề án được cấp có thẩm quyền giao liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 57, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Trung ương, các Nghị quyết liên quan của Quốc hội, Chính phủ và chương trình hành động của Chính phủ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2026; đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cập nhật tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân, trong đó có một số đối tượng ưu tiên ngay trong năm 2026, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm khoa học, hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trong quý 2/2026, trong đó có cơ sở dữ liệu về trẻ em, môi trường cơ sở y tế, lĩnh vực dự phòng, người khuyết tật, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm...

Cùng với đó, quyết liệt cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu, những thông tin, dữ liệu đã có thì không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nữa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm túc Kết luận 18 yêu cầu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất liên quan thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch trung hạn; điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp đặc thù; lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách trong lĩnh vực y tế; xử lý khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định 37/2026/NĐ-CP...

Nguồn TTXVN