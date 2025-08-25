Thủ tướng Israel cảnh báo Houthi phải trả giá cho các hành động tấn công

“Houthi sẽ tiếp tục phải trả giá cho hành động tấn công Israel”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước nội các an ninh hôm qua (24/8), sau cuộc tấn công của không quân Israel vào Sanaa, thủ đô Yemen.

Theo nhà lãnh đạo Israel, các cuộc không kích này nhằm trả đũa vụ Houthi bắn tên lửa đạn đạo mang bom chùm vào nước này cuối tuần qua.

"Houthi đang học được bài học đắt giá mà họ phải trả và sẽ tiếp tục phải trả giá rất đắt cho hành động tấn công Nhà nước Israel. Bất cứ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công họ. Bất cứ ai có ý định tấn công chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tấn công họ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết, các mục tiêu không kích bao gồm một khu liên hợp quân sự, nơi có dinh tổng thống, hai nhà máy điện và một kho chứa nhiên liệu. Hãng thông tấn Saba do lực lượng Houthi kiểm soát cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 2 người chết và 5 người khác bị thương.

Đòn tấn công của Israel diễn ra chỉ vài giờ sau khi không quân nước này công bố kết luận điều tra về việc Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo mang bom chùm tấn công vào khu vực miền Trung Israel đêm 22/8 vừa qua.

Theo các nhà phân tích, không loại trừ khả năng Israel sẽ còn tiếp tục tấn công Yemen với mục tiêu kép, vừa trả đũa lực lượng Houthi, vừa làm giảm bớt sự chú ý vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Gaza.

