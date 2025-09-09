Thủ tướng Nepal tuyên bố từ chức để giải quyết bất ổn chính trị trong nước

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli ngày 9/9 tuyên bố từ chức giữa lúc làn sóng biểu tình của người dân bước sang ngày thứ hai và lan rộng trên khắp cả nước.

Đầu giờ chiều nay (9/9), văn phòng Thủ tướng Nepal đã xác nhận đơn từ chức của ông KP Sharma Oli. Trong đơn từ chức, Thủ tướng Oli cho biết, ông rời bỏ chức vụ “để tạo điều kiện cho một giải pháp và giúp giải quyết vấn đề này về mặt chính trị”. Chỉ vài giờ trước khi từ chức, ông Oli đã kêu gọi người biểu tình duy trì hòa bình và kiềm chế, đồng thời kêu gọi giải pháp thông qua đối thoại.

Còn theo các nguồn tin quân đội, Thủ tướng Sharma Oli trước đó đã trao đổi với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nepal, tướng Ashok Raj Sigdel, đề nghị hỗ trợ quân sự để kiểm soát tình hình ngày càng tồi tệ và đảm bảo ông rời khỏi dinh thự Thủ tướng một cách an toàn. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nepal được cho là đã khuyên ông nên từ chức, nói rằng quân đội chỉ có thể ổn định tình hình nếu ông từ bỏ quyền lực. Các nguồn tin trước đó cho biết, ông KP Sharma Oli có kế hoạch rời đất nước sang Dubai lánh nạn.

Những người biểu tình tràn vào đốt phá dinh thự của cựu Thủ tướng Nepal Sharma Oli ngày 9/9

Trước đó, bốn bộ trưởng trong Nội các của ông đã có hành động tương tự. Động thái này diễn ra một ngày sau khi làn sóng phản đối Chính phủ bùng phát và biến thành biểu tình trên đường phố. Ít nhất 19 người biểu tình thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Kathmandu và các vùng lân cận.

Cuộc biểu tình do thanh niên Nepal dẫn đầu nhằm phản đối nạn tham nhũng lan tràn trong hệ thống chính quyền và lệnh ngăn chặn các nền tảng mạng xã hội của Chính phủ ban hành hôm 4/9. Người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh xung quanh Tòa nhà Quốc hội Liên bang và các địa điểm khác tại thủ đô Kathmandu, gây ra thương vong.

Đến sáng 9/9, Chính phủ Nepal đã có bước nhượng bộ đầu tiên, tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, những người biểu tình đã lại tập trung tại Kathmandu để tiếp tục phản đối, cáo buộc Chính phủ tham nhũng. Bất chấp lệnh giới nghiêm đang được áp dụng, những người tham gia cuộc biểu tình của “Thế hệ Z” đã xông vào khuôn viên khu phức hợp hành chính Singha Durbar ở trung tâm Kathmandu trong sáng nay, sau khi đột nhập vào cổng phía tây của tòa nhà. Singha Durbar là nơi đặt trụ sở của nhiều bộ và văn phòng của chính phủ Nepal.

Đường phố tại thủ đô Kathmandu, Nepal vẫn hỗn loạn trong ngày 9/9, bất chấp lệnh giới nghiêm của Chính phủ

Trước đó, người biểu tình Nepal cũng đã tập trung gần tư dinh của Thủ tướng Sharma Oli ở Balkot, yêu cầu giải trình về những cái chết hôm 8/9. Họ đốt phá các văn phòng của đảng cầm quyền, dinh thự của Thủ tướng Oli, văn phòng của Quốc hội Nepal, nhà riêng của Chủ tịch Đảng Quốc đại Nepal Sher Bahadur Deuba, cùng nhiều quan chức, bộ trưởng trong chính quyền... Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Trong chiều 9/9, các hoạt động an ninh được tăng cường trên khắp thủ đô của Nepal. Khoảng một chục lượt trực thăng đã cất cánh từ khu nhà ở của bộ trưởng ở Bhaisepati để sơ tán các quan chức chính phủ đến Sân bay Quốc tế Tribhuvan. Sân bay này cũng đã bị đóng cửa hoàn toàn và hiện do Quân đội Nepal đảm bảo an ninh.

Ấn Độ cảnh báo công dân về tình hình ở Nepal

Chiều ngày 9/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra cảnh báo đi lại với công dân nước này liên quan tới tình hình biến động tại nước láng giềng Nepal.

Cảnh sát Nepal được huy động khắp Kathmandu để giải tán đám đông phẫn nộ

Theo đó, do tình hình đang diễn biến phức tạp tại Nepal, công dân Ấn Độ được khuyến cáo hoãn việc đi lại đến đất nước này cho đến khi tình hình ổn định. Công dân Ấn Độ hiện đang ở Nepal được khuyến cáo nên ở trong nhà tại nơi cư trú hiện tại, tránh ra đường và hết sức thận trọng. Công dân Ấn Độ cũng được đề nghị tuân thủ các khuyến cáo an toàn của chính quyền Nepal cũng như Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Kathmandu. Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng gọi đến Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal cũng sẵn sàng hỗ trợ theo các số điện thoại đường dây nóng.

Tình hình tại Nepal hiện đang rất bất ổn theo sau các cuộc biểu tình của người dân phản đối Chính phủ trong hai ngày qua. Người biểu tình Nepal được cho là bất bình trước tình trạng tham nhũng tràn lan trong bộ máy chính quyền, bất bình đẳng sâu sắc giữa giới lãnh đạo cầm quyền và người dân, cũng như lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội do Chính phủ ban hành hôm 4/9.

