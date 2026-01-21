Thua U23 Trung Quốc 0-3, U23 Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết Giải U23 châu Á 2026

Nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết, U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết và sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba với đối thủ U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam (áo đỏ) nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết Giải U23 châu Á 2026. Ảnh: afc

Tối 20/1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận bán kết Giải U23 châu Á năm 2026, gặp đối thủ là đội tuyển U23 Trung Quốc.

Bước vào trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội nhập cuộc chủ động hơn và nhanh chóng đẩy cao tốc độ lên bóng. Trong khi đó, U23 Trung Quốc với ưu thế về thể hình chủ động phòng ngự và triển khai bóng dài.

Phút thứ 25, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau tình huống đột phá và buộc đối phương phạm lỗi của Xuân Bắc. Đội trưởng Khuất Văn Khang thực hiện cú đá phạt kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành, tuy nhiên thủ thành Li Hao vẫn thi đấu tập trung để cản phá.

Những phút tiếp theo, hai đội thi đấu giằng co và đều ưu tiên mặt trận phòng ngự. Trong một tình huống tranh bóng, trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik phải đưa Đức Anh vào sân thay trung vệ mang áo số 4.

Thế trận cân bằng giữa hai đội được duy trì đến những phút thi đấu cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

U23 Trung Quốc (áo trắng) khóa chặt những mũi tấn công bên phía U23 Việt Nam. Ảnh: afc

Ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Đình Bắc vào sân với hy vọng tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, khi tiền đạo mang áo số 7 còn chưa kịp để lại dấu ấn thì U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua từ tình huống cố định.

Phút thứ 47, U23 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc. Bao Shengxin treo bóng đến cột gần để Peng Xiao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Vicente.

Bàn thắng liên tiếp đến với U23 Trung Quốc. Chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, tiền đạo mang áo số 7 Xiang Yuwang thực hiện pha xoay người và dứt điểm đẳng cấp đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Trung Kiên, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng.

Để đối phương dẫn 2 bàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa cả 3 tiền đạo là Thanh Nhàn, Văn Thuận và Quốc Việt vào sân với ý đồ chơi tổng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên khi hàng công còn chưa phát huy hiệu quả, U23 Việt Nam tiếp tục gặp khó khi trung vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ sau hành vi bạo lực với cầu thủ mang áo số 9 bên phía U23 Trung Quốc là Behram Abduweli.

“Binh đoàn Rồng Vàng” bất lực trước hàng thủ được chỉ huy bởi thủ môn Li Hao. Ảnh: afc

Chỉ còn chơi với 10 người và buộc phải dâng cao tấn công, U23 Việt Nam không những không thể khoan thủng bức tường phòng ngự của U23 Trung Quốc mà còn nhận thêm đòn phản công ở phút bù giờ, qua đó để thua chung cuộc với tỷ số 0-3.

Nhận thất bại đáng tiếc ở trận bán kết, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba với đối thủ U23 Hàn Quốc, diễn ra vào 22 giờ ngày 23/1 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall (thành phố Jeddah).

