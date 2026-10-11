Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, bền vững

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 11-15/10/2026.

Ảnh tư liệu: Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tiếp tục giữ ổn định và làm sâu sắc hơn quan hệ với Trung Quốc, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước.

Chuyến thăm cũng góp phần tiếp tục củng cố, phát huy và cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả quan trọng đạt được trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc (tháng 4/2026) và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (tháng 4/2025).

Trên cơ sở đó, chuyến thăm góp phần thúc đẩy toàn diện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực theo sáu phương hướng lớn:

Tăng cường tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, nhất là tận dụng hiệu quả hơn cơ hội hợp tác kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét về thương mại, đầu tư, du lịch, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng; tăng cường phối hợp, hợp tác tại các diễn đàn đa phương; đẩy mạnh giao lưu hữu nghị, xây dựng nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ song phương; kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Thời gian qua, cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước diễn ra thường xuyên. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024 được triển khai thuận lợi. Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị viện địa phương được tăng cường.

Thông qua các cơ chế hợp tác quan trọng, thực chất giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, ngoại giao nghị viện đã góp phần chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành luật pháp, chính sách và các lợi ích cụ thể.

Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh dấu một mốc son trên hành trình vun đắp, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia láng giềng gần gũi, đã bền bỉ vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa hai nước dựa trên sự tương đồng về văn hóa và tình cảm gần gũi, sâu sắc vượt qua thử thách của thời gian. Những trang sử vàng hữu nghị, hợp tác trong 76 năm qua là nền tảng vững chắc để mối quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, trở thành nguồn sức mạnh góp phần đưa Việt Nam và Trung Quốc vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố, nhiều cơ chế mới được thiết lập thể hiện sự tin cậy cao. Hợp tác quốc phòng-an ninh chuyển dịch theo hướng thực chất hơn. Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng phát triển mạnh mẽ, có nhiều đột phá mới, nhất là về kết nối đường sắt.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia. Hợp tác địa phương, giao lưu Nhân dân diễn ra sôi động.

Trong bối cảnh đó, chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh dấu một mốc son trên hành trình vun đắp, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Chuyến thăm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, mở ra cơ hội để hai bên kịp thời trao đổi về các định hướng lớn trong phát triển đất nước, tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, đồng thời xây dựng thể chế, chính sách tạo điều kiện đẩy nhanh kết nối chiến lược giữa hai nước. Sự coi trọng cao độ, cùng những quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ vun đắp truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam Trung Quốc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã và đang thôi thúc thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, cùng nhau viết tiếp những chương mới với những dấu ấn mới cho quan hệ hai nước.

Theo nhandan.vn