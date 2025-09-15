Thực phẩm nên ăn để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nhiều người có thể giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng - một căn phổ biến đang gia tăng ở người trẻ - bằng cách áp dụng chế độ ăn uống với những thực phẩm lành mạnh hơn.

1. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở những người lớn tuổi. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ.

Ngoài tuổi tác, tiền sử mắc bệnh thì lối sống không lành mạnh như ít vận động thể lực, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng ung thư. Căn bệnh này cũng thường gặp ở người thừa cân, béo phì, ăn nhiều thịt đỏ, thịt qua bảo quản chế biến...

Để phòng và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, các chuyên gia y tế khuyến nghị cần có lối sống hợp lý, sinh hoạt điều độ, tăng cường vận động thể lực, tránh thừa cân và béo phì, đặc biệt là ăn uống lành mạnh hơn. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng bằng cách: Giảm chất béo trong khẩu phần ăn; Hạn chế ăn thịt đỏ và thịt qua chế biến, thức ăn có nhiều muối; Tránh thực phẩm có dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trọng; Không lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích; Tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi...

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

2. Thực phẩm nên ăn để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời hạn chế hoặc tránh thịt đỏ, thịt chế biến và đồ uống có đường có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Flinders ở Anh phát hiện, mọi người có thể giảm nguy cơ bị ung thư đại tràng nếu tăng lượng chất xơ và ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau quả thúc đẩy vi khuẩn đường ruột có lợi và làm giảm viêm trong cơ thể.

Mới đây, Giáo sư Dinh dưỡng và dịch tễ học Edward Giovannucci tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan đã khuyến nghị cách để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng như áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu.

Theo Giáo sư Edward Giovannucci, thực phẩm giàu canxi (sữa, sữa chua, đậu phụ và rau lá xanh đậm) cũng có thể làm giảm nguy cơ vì canxi có thể gắn vào các hợp chất có hại trong ruột và ngăn chúng gây hại cho tế bào. Sữa chua cũng chứa men vi sinh giúp ngăn ngừa vi khuẩn có hại xâm nhập vào đường ruột.

Một số thực phẩm lành mạnh giàu chất xơ phổ biến:

• Rau củ: Bông cải xanh, cà rốt, khoai lang, bắp cải, rau lá xanh...

• Các loại đậu: Đậu đen, đậu lăng, đậu nành...

• Trái cây: Táo, chuối, lê, các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi)...

• Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám...

Trong báo cáo mới về phòng chống ung thư liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế đã khuyến nghị một chương trình chế độ ăn uống và lối sống để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng bao gồm:

• Duy trì cân nặng khỏe mạnh và thường xuyên tham gia hoạt động thể chất;

• Ưu tiên trái cây và rau quả cũng như thực phẩm chứa chất xơ;

• Tiêu thụ cà phê và thực phẩm, đồ uống có chứ;a canxi như các sản phẩm từ sữa;

• Giảm tiêu thụ đồ uống có đường và rượu;

• Tránh hút thuốc;

• Tránh ăn thịt chế biến sẵn.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)