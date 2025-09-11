Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các xã Yên Sơn, Tu Vũ, Thanh Thủy

Sáng 11/9, tại xã Thanh Thủy, Đoàn công tác số 2, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với các xã: Yên Sơn, Tu Vũ, Thanh Thủy nhằm khảo sát, nắm tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập theo các nội dung: tổ chức bộ máy; thực hiện phân cấp, phân quyền trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tình hình đội ngũ cán bộ; triển khai công việc sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã; kết quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công; tình hình cập nhật hồ sơ, tài sản, thủ tục pháp lý liên quan tới chuyển quyền quản lý, điều chỉnh giấy tờ đất, tài sản.

Lãnh đạo xã Yên Sơn báo cáo với đoàn công tác.

Theo đánh giá chung, sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị các xã nhanh chóng được kiện toàn, cơ cấu theo mô hình mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, UBND các xã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để xây dựng các kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy; xây dựng chương trình làm việc đến hết năm 2025 và chương trình làm việc toàn khóa đến năm 2030 làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo xã Thanh Thủy phát biểu.

Để xử lý tài sản sau sắp xếp, UBND các xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế rà soát, kiểm kê các tài sản như trụ sở dôi dư, đất công, tài sản cố định khác từ các xã cũ, xây dựng phương án báo cáo cấp trên xử lý đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh kết quả, các xã cũng nêu những khó khăn cần sớm có hướng giải quyết như: Số cán bộ, công chức của xã thiếu so với quy định; chưa có cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Một số vị trí việc làm còn thiếu công chức chuyên môn như: xây dựng, giao thông, thủy lợi, khuyến nông. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ không đồng đều, ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả công việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau sáp nhập, các xã địa bàn rộng, dân số đông, nhiều người dân chưa biết triển khai nộp hồ sơ trực tuyến, nên một số thủ tục hành chính vẫn phải làm trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; do đó có lúc quá tải, không giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo các xã đề xuất: Cần rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định về ủy quyền, phân cấp, phân quyền về nhiệm vụ, quản lý các nguồn lực và khoản thu để tăng tính chủ động cho ngân sách xã, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ủy quyền cho cấp dưới thực hiện ký chứng thực để giảm tải cho lãnh đạo UBND có thời gian giải quyết các nhiệm vụ khác...

Đoàn công tác khảo sát hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tu Vũ.

Sau khi nghe các ý kiến, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của các xã Yên Sơn, Tu Vũ, Thanh Thủy trong chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền, duy trì liên tục hoạt động của bộ máy, không để gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp mô hình tổ chức chính quyền mới. Các đề xuất, kiến nghị của các xã sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và rà soát gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết sớm nhất, nhằm bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã Yên Sơn, Tu Vũ, Thanh Thủy.

