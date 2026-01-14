Thùy Linh thắng cựu vô địch thế giới ở giải Ấn Độ

Tay vợt nữ số một Việt Nam hạ huyền thoại Pusarla Venkata Sindhu 2-1 ở vòng một giải cầu lông Ấn Độ Mở rộng, chiều 14/1.

India Open ở cấp độ super 750, diễn ra tại thủ đô tại New Delhi từ 13 đến 18/1. Do không được xếp hạt giống, Thùy Linh rơi vào nhánh đấu khó với nhiều đối thủ mạnh.

Ngay trận ra quân, tay vợt quê Phú Thọ gặp Sindhu đang là số một Ấn Độ, số 12 thế giới, từng giành HC bạc Olympic 2016, HC đồng Olympic 2021, vô địch World Tour Finals 2018, vô địch thế giới 2019 và nhiều danh hiệu lớn khác.

Thùy Linh thắng ngược Pusarla Venkata Sindhu 2-1 ở vòng một giải cầu lông Ấn Độ mở rộng, chiều 14/1.

Thùy Linh không giành huy chương nào ở SEA Games 33 nên đang xếp số 23 thế giới. Dù kém xa về thứ bậc, lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt lại cân bằng qua bốn lần gặp nhau. Trong đó, năm 2025, Thùy Linh thắng Sindhu cả hai trận với tỷ số 2-1 và 2-0.

Với tâm lý thoải mái cùng sự hiểu nhau rất rõ, hai tay vợt nhập cuộc ăn miếng trả miếng sòng phẳng, thay nhau dẫn điểm rồi bám đuổi sít sao. Thùy Linh ghi hai điểm liên tiếp ở cuối set 1 để có set-point. Tuy vậy, cô lại mắc lỗi đánh hỏng, không tận dụng được cơ hội. Trái lại, tay vợt chủ nhà ghi liền ba điểm, thắng 22 - 20.

Sang set 2, Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ. Nhờ lối đánh linh hoạt và biến hóa, cô khiến tay vợt chủ nhà lúng túng. Nhờ hạn chế các lỗi đánh hỏng, tay vợt Việt Nam thắng nhanh 21-12.

Ở set 3 quyết định, hai tay vợt đều chơi khéo léo, tinh tế trong từng pha cầu, tạo thế rượt đuổi hấp dẫn trong nửa đầu. Sự cố mất điện và phải đánh lại một pha cầu không làm cho Thùy Linh mất tinh thần. Ngược lại, cô duy trì được các pha cầu hiểm hóc buộc đối phương di chuyển nhiều và đuối sức. Từ tỷ số 13-13, đại diện Việt Nam nới rộng lên 16-13 rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 21-15, sau 1 giờ 8 phút.

India Open 2026 có số tiền thưởng lớn, lên đến 950.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng). Trận thắng này đem lại cho Thùy Linh khoản thưởng 2.850 USD.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh là Wang Zhiyi, số hai thế giới.

Nguồn vnexpress.net