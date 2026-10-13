Tích cực chăm sóc rau màu vụ Đông

Vụ Đông có ý nghĩa quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Thời điểm này, nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc rau màu, chủ động nguồn nước tưới, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng cây trồng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Người dân xã Phùng Nguyên chăm sóc rau màu, chủ động nguồn nước tưới, bảo đảm sản xuất vụ Đông hiệu quả.

Trên những cánh đồng rau màu tại xã Bản Nguyên, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân tập trung làm cỏ, vun gốc, tỉa lá, bổ sung dinh dưỡng, kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Tận dụng diện tích đất sau thu hoạch lúa để trồng rau màu đã trở thành hướng sản xuất được nhiều hộ quan tâm. Các loại rau ăn lá, rau ăn củ và rau ăn quả được lựa chọn tùy theo điều kiện đất đai, nguồn nước, thời vụ, khả năng tiêu thụ. Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, nhiều loại rau có thể cho thu hoạch sau vài tuần gieo trồng, giúp người dân quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu quả sử dụng đất và có thêm nguồn thu.

Tuy nhiên, sản xuất rau màu vụ Đông cũng đòi hỏi người dân phải chủ động trước những diễn biến khó lường của thời tiết. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng, thối rễ; trong khi thời tiết hanh khô, nhiệt độ giảm sâu lại ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây. Bên cạnh đó, sâu bệnh thường phát sinh trên các diện tích trồng rau liên tục, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời sẽ làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trước thực tế đó, người trồng rau tại xã Bản Nguyên chú trọng các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được khuyến cáo thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng”, bảo đảm thời gian cách ly, không thu hoạch rau khi chưa đủ thời gian quy định, qua đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nông dân xã Bản Nguyên tập trung chăm sóc ngô Đông, bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Cùng với Bản Nguyên, tại xã Phùng Nguyên, việc chăm sóc rau màu vụ Đông cũng được người dân chú trọng gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã là một trong những đơn vị quan tâm tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc lựa chọn giống phù hợp, bố trí lịch gieo trồng hợp lý, chăm sóc đúng kỹ thuật có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả sản xuất. HTX hạn chế tình trạng gieo trồng cùng một loại rau trên diện tích lớn trong cùng thời điểm. Việc phân chia diện tích, gieo trồng theo từng đợt, đa dạng hóa chủng loại rau giúp kéo dài thời gian thu hoạch, chủ động hơn trong tiêu thụ.

Theo kế hoạch sản xuất, vụ Đông toàn tỉnh gieo trồng 38.000 ha cây hàng năm, trong đó, ngô hơn 15.000 ha, rau 15.000 ha... Để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình phát sinh sâu bệnh để chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ.

Các hộ dân cần chú ý điều tiết nước hợp lý, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lớn; đồng thời giữ đủ độ ẩm cho cây trong những ngày hanh khô, nhiệt độ xuống thấp. Bên cạnh nỗ lực chăm sóc của người dân, sự hướng dẫn kịp thời của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc duy trì sản xuất ổn định. Việc cập nhật thông tin dự báo thời tiết, hướng dẫn lịch thời vụ, cảnh báo sâu bệnh, hỗ trợ kết nối tiêu thụ giúp người dân chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với sự chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và từng bước đổi mới phương thức sản xuất, nông dân các địa phương trong tỉnh đang hướng tới một vụ Đông hiệu quả, an toàn. Phát huy lợi thế đất đai, tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị rau màu, cải thiện thu nhập cho người dân, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Hoàng Hương