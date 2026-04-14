Tích cực chuẩn bị cho Hội chợ Hùng Vương năm 2026

Hội chợ Hùng Vương là hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 22 - 28/4/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội chợ không chỉ là không gian giao thương quan trọng mà còn phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của đông đảo du khách thập phương về dâng hương, tri ân các Vua Hùng. Thông qua hoạt động này, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Năm nay, Hội chợ Hùng Vương dự kiến có quy mô từ 250 - 300 gian hàng, với sự tham gia của khoảng 150 - 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Các sản phẩm trưng bày đa dạng, phong phú, gồm: sản phẩm OCOP, nông - lâm - thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, điện - điện tử, vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống...

Thông qua hội chợ góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như bản sắc văn hóa đặc trưng của tỉnh Phú Thọ đến bạn bè trong và ngoài nước.

Công ty TNHH Maika Food, xã Đào Xá chuẩn bị sản phẩm tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2026.

Để bảo đảm hội chợ diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, hoàn thiện phương án bố trí mặt bằng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gửi thư mời đến các sở, ngành, trung tâm xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước tham gia. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến đề án khuyến công quốc gia cũng được khẩn trương hoàn thiện nhằm hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia, với mức hỗ trợ lên tới 80% chi phí thuê gian hàng.

Hiện nay, công tác lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện đã hoàn tất; việc vận động, mời gọi doanh nghiệp tham gia đang được triển khai tích cực. Đến thời điểm này, đã có khoảng 250 gian hàng đăng ký, trong đó có 150 gian hàng của các đơn vị trong tỉnh. Hội chợ năm nay tiếp tục ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Gia Lai... hứa hẹn mang đến không gian trưng bày phong phú, đa dạng.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh cũng tích cực vào cuộc, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP tham gia hội chợ; lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng để quảng bá. Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư cải tiến mẫu mã, bao bì, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Hương – Giám đốc Công ty TNHH Maika Food, xã Đào Xá cho biết: “Để tham gia Hội chợ Hùng Vương năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất đến thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Các sản phẩm OCOP 4 sao của Maika Food không chỉ đảm bảo chất lượng, an toàn mà còn được đầu tư về hình thức, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và yêu cầu của thị trường hiện đại. Thông qua hội chợ, chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, kết nối với khách hàng, đối tác, qua đó thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng thị trường.”

Hiện nay, Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương đang tiếp tục tiếp nhận đăng ký, rà soát, phê duyệt danh sách các đơn vị tham gia; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp gian hàng khoa học, đảm bảo mỹ quan chung. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng Quảng trường Hùng Vương vào ngày 18/4, các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương triển khai lắp dựng nhà tiền chế, gian hàng, sân khấu, cổng hội chợ; hoàn thiện hệ thống điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Theo kế hoạch, việc bàn giao gian hàng cho các đơn vị tham gia sẽ hoàn tất trước ngày 22/4/2026. Công tác trưng bày, sắp xếp sản phẩm sẽ được hoàn thiện để Ban tổ chức tiến hành nghiệm thu, sẵn sàng cho lễ khai mạc.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chu đáo của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, Hội chợ Hùng Vương năm 2026 hứa hẹn diễn ra thành công, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng; góp phần thúc đẩy giao thương, quảng bá sản phẩm, nâng cao vị thế kinh tế - văn hóa của tỉnh.

Lệ Oanh