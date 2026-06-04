Tiếp nhận 21 lượt ý kiến của Nhân dân tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

Ngày 4/6, tại Nhà Văn hóa phường Hòa Bình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” để nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện Nhân dân 22 xã, phường khu vực Hoà Bình (cũ).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và các đại biểu dự diễn đàn.

Dự diễn đàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoà Bình; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì diễn đàn; đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Văn Luyến - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì thảo luận.

Đây là diễn đàn đầu tiên được tổ chức theo tinh thần đổi mới hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị tới cấp ủy, chính quyền thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Qua đó, giúp các cấp, ngành kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở để xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu được thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đại biểu và Nhân dân tham dự diễn đàn đã trực tiếp trao đổi, phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung cụ thể, sát thực tiễn như đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng; chính sách an sinh xã hội; môi trường, đời sống dân sinh; việc làm, thu nhập của người lao động; những vấn đề bức xúc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị tại Diễn đàn.

Bên cạnh những kiến nghị, đề xuất, cử tri và Nhân dân các địa phương cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời; việc thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, người dân cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin ở cơ sở, chỉnh trang kết cấu hạ tầng và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận diễn đàn.

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, sát thực tiễn của Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có không gian hành chính rộng, quy mô dân số lớn, yêu cầu quản trị và phục vụ Nhân dân ngày càng cao.

Điều đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; không để khoảng cách địa lý hay những thay đổi về tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Tại diễn đàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp thu 21 lượt ý kiến của đại biểu, đại diện Nhân dân các xã, phường trong khu vực. Toàn bộ ý kiến sẽ được tổng hợp, phân loại theo từng lĩnh vực, nhóm vấn đề để chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết và công khai kết quả xử lý để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

Hồng Duyên - Phương Thanh