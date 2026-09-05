“Tiểu thư ngậm thìa vàng” đang khuấy đảo toàn cầu

Tôn Thiên đang được yêu thích với vai nữ chính trong phim “Đầu xuân tươi sáng”. Khí chất phóng khoáng, nhan sắc ngọt ngào của cô thu hút sự yêu thích của hàng triệu khán giả.

Bộ phim Đầu xuân tươi sáng đang gây sốt với những cảnh quay tình cảm ngọt ngào giữa cặp đôi Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên). Phim hiện đạt mức 60 triệu view/ngày, là con số lớn đối với một tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Thành công của phim giúp Tôn Thiên từ ngôi sao hạng B trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất trong tuần qua. Bên cạnh đó, lượng người hâm mộ mới của cô tăng hơn 300.000 chỉ sau 7 ngày phim lên sóng.

Khán giả khen ngợi Tôn Thiên giống như Thượng Chi Đào từ trang sách bước ra. Trong tiểu thuyết, Thượng Chi Đào là cô gái trẻ từ từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh làm việc. Cô là hiện thân của sự kiên cường, ý chí bền bỉ không ngại thử thách. Ngoại hình của Thượng Chi Đào không phải kiểu đẹp rực rỡ, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cô có đôi chân dài miên man, khí chất nổi bật. Chính sự nỗ lực của cô khiến nam chính Luke Loan Niệm càng tiếp xúc càng yêu mến.

Diễn xuất của Tôn Thiên trong phim Đầu xuân tươi sáng vẫn còn điểm yếu, nhưng điểm mạnh của cô là khả năng kết hợp ăn ý với bạn diễn. Những cảnh tình cảm của Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tự nhiên ngọt ngào, giống những cặp đôi yêu nhau ngoài đời thường. Nữ diễn viên cũng có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười dễ mến khiến người đối diện muốn yêu chiều nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường.

Bên cạnh Đầu xuân tươi sáng, năm 2026, Tôn Thiên còn có hai tác phẩm gây tiếng vang khác là Người làm ăn lớn và Tình yêu của người thực dụng. Ba tác phẩm liên tiếp đạt hiệu quả phát sóng khả quan giúp tên tuổi của Tôn Thiên được nâng cấp đáng kể.

Với ưu thế về sắc vóc nổi bật, khả năng diễn xuất tự nhiên, gương mặt dễ gây thiện cảm, Tôn Thiên đang là sự lựa chọn hàng đầu cho các dự án kinh phí thấp, những bộ phim chính kịch đời sống tâm lý xã hội, cạnh tranh trực tiếp với Quan Hiểu Đồng.

Trước đó, Tôn Thiên còn gây ấn tượng với vai Cao Tân Di trong Gió thổi Bán Hạ. Cô thể hiện vai tiểu thư kiêu kỳ nhưng phóng khoáng, luôn nhiệt tình theo đuổi tình yêu. Màn kết hợp ăn ý của Tôn Thiên và Âu Hào cũng là điểm nổi bật thu hút khán giả của phim.

Tôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Tôn Thiên từng tham gia các bộ phim như Đã nhiều năm như thế, Mau đưa anh tôi đi, Tôi ở tương lai đợi cậu, Vườn sao băng 2018, Manh y điềm thê, Người làm ăn lớn... Tôn Thiên còn nhận giải Diễn viên tiềm năng của năm tại Weibo Điện ảnh chi dạ 2023, giải Diễn viên đột phá của năm tại iQIYI 2024, giải Nữ diễn viên đột phá nhất thời đại mới tại Liên hoan phim Thời đại mới.

Theo QQ, Tôn Thiên có gia thế giàu có, mẹ của nữ diễn viên sở hữu 70 cửa tiệm châm cứu và làm đẹp. Chú của Tôn Thiên còn là ông trùm trong ngành cà phê Trung Quốc. Nữ diễn viên sống trong môi trường sung túc từ khi còn nhỏ. Cô có tính cách phóng khoáng, thoải mái, được nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp yêu mến.

Tôn Thiên chủ yếu tập trung vào thể loại phim hiện đại. Chính cô thừa nhận có gương mặt tròn trịa, hiền lành, thiếu sự sắc sảo và mang nét hiện đại nhiều hơn. Vì vậy, Tôn Thiên không hợp đóng phim cổ trang. Tuy nhiên, cổ trang lại là thể loại dễ tạo ra tác phẩm bùng nổ nhất.

https://tienphong.vn/tieu-thu-ngam-thia-vang-dang-khuay-dao-toan-cau-post1873533.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong