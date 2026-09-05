Giải trí
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

“Tiểu thư ngậm thìa vàng” đang khuấy đảo toàn cầu

Tôn Thiên đang được yêu thích với vai nữ chính trong phim “Đầu xuân tươi sáng”. Khí chất phóng khoáng, nhan sắc ngọt ngào của cô thu hút sự yêu thích của hàng triệu khán giả.

Tiểu thư ngậm thìa vàng đang khuấy đảo toàn cầu

ton-thien51.jpgton-thien10.jpgBộ phim Đầu xuân tươi sáng đang gây sốt với những cảnh quay tình cảm ngọt ngào giữa cặp đôi Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên). Phim hiện đạt mức 60 triệu view/ngày, là con số lớn đối với một tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Thành công của phim giúp Tôn Thiên từ ngôi sao hạng B trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất trong tuần qua. Bên cạnh đó, lượng người hâm mộ mới của cô tăng hơn 300.000 chỉ sau 7 ngày phim lên sóng.

ton-thien52.jpgton-thien49.jpgKhán giả khen ngợi Tôn Thiên giống như Thượng Chi Đào từ trang sách bước ra. Trong tiểu thuyết, Thượng Chi Đào là cô gái trẻ từ từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh làm việc. Cô là hiện thân của sự kiên cường, ý chí bền bỉ không ngại thử thách. Ngoại hình của Thượng Chi Đào không phải kiểu đẹp rực rỡ, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cô có đôi chân dài miên man, khí chất nổi bật. Chính sự nỗ lực của cô khiến nam chính Luke Loan Niệm càng tiếp xúc càng yêu mến.

ton-thien43.jpgton-thien50.jpgDiễn xuất của Tôn Thiên trong phim Đầu xuân tươi sáng vẫn còn điểm yếu, nhưng điểm mạnh của cô là khả năng kết hợp ăn ý với bạn diễn. Những cảnh tình cảm của Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tự nhiên ngọt ngào, giống những cặp đôi yêu nhau ngoài đời thường. Nữ diễn viên cũng có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười dễ mến khiến người đối diện muốn yêu chiều nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường.

ton-thien41.jpgton-thien48.jpgBên cạnh Đầu xuân tươi sáng, năm 2026, Tôn Thiên còn có hai tác phẩm gây tiếng vang khác là Người làm ăn lớn và Tình yêu của người thực dụng. Ba tác phẩm liên tiếp đạt hiệu quả phát sóng khả quan giúp tên tuổi của Tôn Thiên được nâng cấp đáng kể.

ton-thien25.jpgton-thien30a.jpgVới ưu thế về sắc vóc nổi bật, khả năng diễn xuất tự nhiên, gương mặt dễ gây thiện cảm, Tôn Thiên đang là sự lựa chọn hàng đầu cho các dự án kinh phí thấp, những bộ phim chính kịch đời sống tâm lý xã hội, cạnh tranh trực tiếp với Quan Hiểu Đồng.

ton-thien7.jpgton-thien24.jpgTrước đó, Tôn Thiên còn gây ấn tượng với vai Cao Tân Di trong Gió thổi Bán Hạ. Cô thể hiện vai tiểu thư kiêu kỳ nhưng phóng khoáng, luôn nhiệt tình theo đuổi tình yêu. Màn kết hợp ăn ý của Tôn Thiên và Âu Hào cũng là điểm nổi bật thu hút khán giả của phim.

ton-thien46.jpgton-thien35.jpgTôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Tôn Thiên từng tham gia các bộ phim như Đã nhiều năm như thế, Mau đưa anh tôi đi, Tôi ở tương lai đợi cậu, Vườn sao băng 2018, Manh y điềm thê, Người làm ăn lớn... Tôn Thiên còn nhận giải Diễn viên tiềm năng của năm tại Weibo Điện ảnh chi dạ 2023, giải Diễn viên đột phá của năm tại iQIYI 2024, giải Nữ diễn viên đột phá nhất thời đại mới tại Liên hoan phim Thời đại mới.

ton-thien3.jpgton-thien16a.jpgTheo QQ, Tôn Thiên có gia thế giàu có, mẹ của nữ diễn viên sở hữu 70 cửa tiệm châm cứu và làm đẹp. Chú của Tôn Thiên còn là ông trùm trong ngành cà phê Trung Quốc. Nữ diễn viên sống trong môi trường sung túc từ khi còn nhỏ. Cô có tính cách phóng khoáng, thoải mái, được nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp yêu mến.

ton-thien5.jpgton-thien17.jpgTôn Thiên chủ yếu tập trung vào thể loại phim hiện đại. Chính cô thừa nhận có gương mặt tròn trịa, hiền lành, thiếu sự sắc sảo và mang nét hiện đại nhiều hơn. Vì vậy, Tôn Thiên không hợp đóng phim cổ trang. Tuy nhiên, cổ trang lại là thể loại dễ tạo ra tác phẩm bùng nổ nhất.

https://tienphong.vn/tieu-thu-ngam-thia-vang-dang-khuay-dao-toan-cau-post1873533.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong


Theo Báo điện tử Tiền Phong

 Từ khóa: Yêu Toàn cầu Vàng Khán giả Nhan sắc Triệu Phim thư sáng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cứu vớt giới tổng tài” Trung Quốc

“Cứu vớt giới tổng tài” Trung Quốc
2026-09-04 10:37:00

Tỉnh Bách Nhiên trở thành nghệ sĩ bùng nổ nhất màn ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026. Vai diễn giám đốc Loan Niệm của anh trong "Đầu xuân tươi sáng" nhận được sự yêu thích lớn của khán giả.

Cuộc chiến giữa hai ông lớn

Cuộc chiến giữa hai ông lớn
2026-09-02 08:23:00

Cái tên Jack Lowden đang nổi lên trong cuộc đua tìm James Bond tiếp theo, kéo theo cuộc so kè đáng chú ý giữa hai “ông lớn” công nghệ Amazon và Apple.

Cú trượt đau của Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh

Cú trượt đau của Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh
2026-08-29 15:33:00

Cảnh Điềm có nhan sắc nổi bật, sự nghiệp của cô được nhiều người hỗ trợ nên sự nghiệp thuận lợi hơn hẳn các minh tinh cùng lứa. Song cô cũng gặp không ít rắc rối trong chuyện đời tư.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long