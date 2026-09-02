Cuộc chiến giữa hai ông lớn

Cái tên Jack Lowden đang nổi lên trong cuộc đua tìm James Bond tiếp theo, kéo theo cuộc so kè đáng chú ý giữa hai “ông lớn” công nghệ Amazon và Apple.

Jack Lowden là cái tên được chọn?

No Time to Die (2021) khép lại hành trình 15 năm của Daniel Craig trong vai James Bond, tính từ lần đầu tài tử xuất hiện trong Casino Royale (2006).

Kể từ đó, “Ai là 007 tiếp theo?” trở thành câu hỏi lớn khiến người hâm mộ toàn cầu luôn đau đáu.

Những cái tên như Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Jacob Elordi, Louis Partridge và Tom Francis lâu nay được xem là các ứng viên sáng giá cho vai James Bond. Tuy nhiên, một cái tên mới bất ngờ xuất hiện.

Trong podcast The Rest Is Entertainment, Richard Osman, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng kiêm tác giả loạt tiểu thuyết trinh thám bán chạy Thursday Murder Club tiết lộ nam diễn viên người Scotland Jack Lowden đang được cân nhắc cho vai 007 thế hệ mới.

Tìm người kế nhiệm Daniel Craig trong vai trò James Bond là bài toán chưa có lời giải. Ảnh: Eon Productions.

“Có người nói với tôi họ biết chắc ai sẽ là James Bond tiếp theo, dù chuyện này từng xảy ra trước đây. Cái tên tôi nghe được là Jack Lowden”, Osman nói.

Ông nhấn mạnh điều này không có nghĩa Lowden đã được chọn, nhưng nam diễn viên 36 tuổi đang được “nghiêm túc cân nhắc”.

“Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất tuyệt. Lowden sẽ là James Bond xuất sắc. Anh ấy có năng lượng giống Daniel Craig”, Osman nhận xét.

Jack Lowden được biết đến nhiều nhất qua vai River Cartwright trong loạt phim truyền hình Slow Horses. Anh cũng từng xuất hiện trong Dunkirk của Christopher Nolan, Mary Queen of Scots (2018) và Benediction (2021).

Cuối năm nay, Lowden dự kiến vào vai Mr. Darcy trong phiên bản chuyển thể mới của tiểu thuyết Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) do Netflix sản xuất.

Đây không phải lần đầu Lowden được nhắc đến như một ứng viên cho vai James Bond. Đầu năm nay, Euronews Culture từng nhận định anh là lựa chọn phù hợp để kế nhiệm Daniel Craig. Một yếu tố đáng chú ý là Nina Gold, giám đốc tuyển vai của Bond 26, từng lựa chọn Lowden tham gia Slow Horses.

Jack Lowden được đồn đoán là điệp viên 007 tiếp theo. Ảnh: AP

Năm 2022, khi quảng bá Slow Horses, Lowden từng được hỏi về khả năng trở thành James Bond. Anh nói những tin đồn này “thật tuyệt”, nhưng cũng tỏ ra hoài nghi về độ xác thực.

Quá trình tuyển chọn diễn viên cho Bond 26 đang diễn ra. Theo truyền thống, vai James Bond thường được trao cho những diễn viên chưa phải ngôi sao hạng A.

Sean Connery gần như chưa được biết đến trước khi trở thành James Bond. George Lazenby chưa từng diễn xuất, chỉ mới quảng cáo. Roger Moore nổi tiếng trên truyền hình nhưng chưa có bước đột phá lớn trên màn ảnh rộng, trong khi Timothy Dalton thành công trên sân khấu nhưng chưa có dấu ấn điện ảnh.

Bond 26 do nhà làm phim Canada Denis Villeneuve, người từng bốn lần được đề cử Oscar, đạo diễn. Kịch bản do Steven Knight, nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders chấp bút. Phim dự kiến khởi quay vào năm 2027 và ra mắt năm 2028.

Pierce Brosnan vào thời điểm nhận vai mới chỉ được biết đến qua loạt phim truyền hình Remington Steele. Daniel Craig có một số vai diễn đáng chú ý trong Road to Perdition, Layer Cake và Munich, song chính Casino Royale mới đưa ông thành sao hạng A.

Nhiều khán giả cho rằng Amazon có thể tiếp tục lựa chọn một gương mặt tương đối mới thay vì ngôi sao đã nổi tiếng và có mức cát-xê cao. Tuy nhiên, sau khi giành quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu James Bond từ hai nhà sản xuất lâu năm Barbara Broccoli và Michael G. Wilson vào năm 2025, Amazon có khả năng phá vỡ truyền thống.

Thông tin về Jack Lowden xuất hiện sau khi nhà sản xuất Amy Pascal tiết lộ danh tính James Bond mới có thể được công bố vào cuối năm nay. Theo Pascal, tìm được người kế nhiệm Daniel Craig là bài toán khó. Người tiếp theo phải mang đến điều gì đó thực sự khác biệt, mới mẻ và hấp dẫn.

Cuộc cạnh tranh giữa hai “ông lớn” công nghệ

Nếu Jack Lowden thực sự được lựa chọn, đây không chỉ là việc nam diễn viên ký vào bản hợp đồng mà nhiều người khao khát và tạo nên dấu mốc trong sự nghiệp. Anh còn có thể kéo theo cuộc so kè giữa hai “ông lớn” công nghệ Amazon và Apple.

Sau khi Amazon MGM Studios giành quyền kiểm soát sáng tạo đối với James Bond, việc tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất của tập đoàn này.

Bond không chỉ là vai diễn. Người được chọn sẽ trở thành gương mặt đại diện cho kỷ nguyên mới của thương hiệu, đồng thời là James Bond đầu tiên được lựa chọn trong thời kỳ Amazon nắm quyền kiểm soát sáng tạo.

Khác với vẻ hào hoa, lịch lãm của James Bond, hình tượng điệp viên gắn liền với Jack Lowden nhếch nhác, thất bại. Ảnh: Apple TV+.

Trong khi Amazon sở hữu James Bond, Jack Lowden là một trong những gương mặt quan trọng của Apple TV nhờ series Slow Horses.

Anh vào vai River Cartwright - đặc vụ trẻ tuổi, tài năng của MI5 - cơ quan an ninh và phản gián nội địa của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, River thường xuyên gặp rắc rối và bị điều đến Slough House - nơi tập hợp những nhân viên tình báo bị thất sủng.

River Cartwright gần như là phiên bản đối lập với James Bond. Nếu Bond là hình mẫu điệp viên hào hoa, luôn kiểm soát tình hình, River lại thường xuyên xuất hiện trong bộ dạng lấm lem, thất bại và phải vật lộn với những sai lầm của chính mình.

Mùa 6 của Slow Horses dự kiến ra mắt ngày 16/9, cho thấy vai River Cartwright vẫn giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp của Lowden.

Thách thức đối với Jack Lowden

Lowden là ứng viên đáng chú ý vì sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với truyền thống tuyển chọn James Bond.

Anh có kinh nghiệm diễn xuất trên cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình, có khả năng đảm nhận những vai vừa có chiều sâu tâm lý, vừa đòi hỏi thể lực và kỹ năng hành động. Anh đủ danh tiếng để khán giả tin tưởng, nhưng chưa quá nổi tiếng đến mức lấn át vai diễn.

Tuy nhiên, kinh nghiệm đóng điệp viên chưa chắc là lợi thế. Lowden gắn bó nhiều năm với River Cartwright, khiến một bộ phận khán giả có thể khó chấp nhận ngay một James Bond lạnh lùng, hào hoa.

Amazon sẽ phải cân nhắc liệu Lowden có thể khiến khán giả quên River Cartwright để tin vào một James Bond mới hay không.

Nếu Jack Lowden được chọn, đây sẽ là chiến thắng thú vị của Amazon: lấy ngôi sao mà Apple đã đưa vào thế giới điệp viên để trao danh hiệu điệp viên nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh.

Jack Lowden có cả lợi thế lẫn bất lợi nếu được chọn vào vai James Bond. Ảnh: Getty Images

Vai trò của Jack Lowden vì thế đặc biệt hơn một ứng viên thông thường. Anh đang đứng giữa hai hệ sinh thái giải trí của những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Ở hiện tại, kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Nguồn tin của Page Six ngày 26/8 cho biết Lowden nằm trong nhóm diễn viên chuẩn bị thử vai, cùng Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal và Harris Dickinson. Jack Barton, diễn viên ít tên tuổi, cũng được đồn đoán đang chiếm ưu thế. GQ tin rằng Callum Turner mới là gương mặt được đánh giá cao. Ngoài ra, Jacob Elordi và Harris Dickinson vẫn còn trong cuộc đua.

Theo Báo điện tử Tiền Phong

https://tienphong.vn/cuoc-chien-giua-hai-ong-lon-post1872517.tpo