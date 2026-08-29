Cú trượt đau của Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh

Cảnh Điềm có nhan sắc nổi bật, sự nghiệp của cô được nhiều người hỗ trợ nên sự nghiệp thuận lợi hơn hẳn các minh tinh cùng lứa. Song cô cũng gặp không ít rắc rối trong chuyện đời tư.

TrangSina đưa tin ồn ào tình ái giữa Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần gây chú ý khắp MXH hai ngày qua với lượt đọc lên tới hơn một tỷ chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo Sina.

Công chúng nhận ra những người tình từng liên quan tới Cảnh Điềm đều giàu có, quyền lực hoặc năng lực xuất chúng, nhưng cũng mang tới không ít rắc rối cho người đẹp.

Ông trùm đứng sau Cảnh Điềm

Cảnh Điềm sinh năm 1988, nổi danh là Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhan sắc nổi bật là bệ phóng để Cảnh Điềm bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, showbiz không thiếu người đẹp, để trở nên nổi tiếng cần phải có người chống lưng, giúp đỡ nghệ sĩ tìm được dự án tốt.

Tài nguyên phim ảnh của Cảnh Điềm từng được coi là khó ai bì kịp, ngay cả Lưu Diệc Phi cũng không sánh bằng.

Cảnh Điềm có nhiều bộ phim được đầu tư kinh phí lớn, đóng chung với loạt nghệ sĩ đình đám nhưTôn Tử đại truyện (2009), Chiến quốc (2011), Thân phận đặc biệt (2013, đóng chung với Châu Tử Đan), Câu chuyện cảnh sát (2013, đóng với Thành Long), Thần bài Macau 1 (2014, đóng cùng Châu Nhuận Phát và Tạ Đình Phong).

Cô còn phát triển sự nghiệp ra ngoài Trung Quốc, đóng một số phim hợp tác với Hollywood như Kong: Đảo đầu lâu, Tường thành... Tuy nhiên do diễn xuất kém cỏi, Cảnh Điềm không thể bật lên thành ngôi sao hàng đầu.

Theo Sina, Cảnh Điềm có được tài nguyên tốt như vậy nhờ sự hậu thuẫn từ Lộ Chinh - người sáng lập Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền hình Tinh Quang Bắc Kinh. Cô còn có mối liên hệ với Vạn Đạt - tập đoàn sở hữu chuỗi trung tâm thương mại và rạp chiếu phim khắp Trung Quốc. Tập đoàn Vạn Đạt cũng đầu tư, sản xuất nhiều phim điện ảnh.

Lộ Chinh được cho là ông chủ đứng sau nâng đỡ Cảnh Điềm.

Ông chủ của hãng tin Phong Hành, tay paparazzi số một Trung Quốc là Trác Vỹ từng chia sẻ: “Lộ Chinh là người có tiếng nói mạnh mẽ trong tập đoàn Vạn Đạt (Wanda), có cống hiến với tập đoàn, khiến Vương Kiện Lâm (tỷ phú số một Trung Quốc một thời, Chủ tịch Vạn Đạt) cũng phải nể nang”.

Lộ Chinh hơn Cảnh Điềm gần 20 tuổi, được coi là nhà đầu tư quan trọng nhất trong giai đoạn đầu Cảnh Điềm mới bước chân vào giới giải trí. Vị đại gia này thành lập công ty để quản lý các hoạt động nghệ thuật của Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm được xây dựng hình ảnh thành "bông hoa phú quý", "tiểu thư gia tộc quyền quý".

Ông trùm đã móc nối tài nguyên và xây dựng hình ảnh “bông hoa phú quý chốn nhân gian”, “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” giúp Cảnh Điềm được công chúng nhớ tới. Dù là ngôi sao trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm và danh tiếng, Cảnh Điềm đã được tham gia các dự án lớn mà những ngôi sao khác khó lòng với tới.

Bạn trai cũ quay lén và bán ảnh nhạy cảm

Sau khi mối quan hệ với đại gia Lộ Chinh chấm dứt, tháng 3/2018, Cảnh Điềm công khai tình cảm với vận động viên Trương Kế Khoa. Anh là nam thần đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, nhà vô địch thế giới, vô địch Olympic, là người nhanh nhất đạt danh hiệu Grand Slam bóng bàn.

Đây là lần đầu Cảnh Điềm công khai chuyện tình cảm. Thời điểm mới hẹn hò, họ được coi là cặp “tiên đồng ngọc nữ” của làng giải trí với ngoại hình đẹp, danh tiếng tương đồng.

Cảnh Điềm hẹn hò vận động viên Trương Kế Khoa nhưng bị anh đem ảnh nóng đi thế chấp nợ.

Tới năm 2019, tay vợt bóng bàn vay nợ một người tên S 5 triệu NDT (744.000 USD) để đánh bạc. Khi không có tiền trả nợ, Trương Kế Khoa đã cầm cố giấy tờ, đồng thời cho S xem 3 video nóng và một ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm. Trương còn tiết lộ có mua chung bất động sản với Cảnh Điềm để xin chủ nợ cho hoãn thời gian trả tiền.

Tới tháng 12/2019, khi không đòi được tiền từ Trương Kế Khoa, S đã liên hệ với người đại diện của Cảnh Điềm, yêu cầu trả nợ thay cho bạn trai, đồng thời dùng các hình ảnh nóng để uy hiếp nữ diễn viên.

S đòi Cảnh Điềm phải trả số tiền 22 triệu NDT (khoảng 3,2 triệu USD). Sau đó, S giảm xuống còn 17 triệu NDT (khoảng 2,4 triệu USD).

Song, phía Cảnh Điềm đã báo cảnh sát với lý do bị tống tiền. Đến tháng 2/2020, S bị bắt. Vụ kiện được tòa án xét xử vào tháng 12/2020, trong đó bị cáo S bị phạt 7 năm tù giam và nộp thêm 50.000 NDT án phí.

Trương Kế Khoa cũng xuất hiện với tư cách nhân chứng. Anh này thừa nhận đã lén quay video, gửi cho S.

Sau scandal, Cảnh Điềm bị trầm cảm đến mức không thể làm việc. Cô trải qua thời gian tồi tệ, cảm tưởng như chìm dưới biển sâu, nghẹt thở nhưng không có ai đưa tay cứu.

Bạn trai tỷ phú chia tay đòi quà

Những ngày qua, Cảnh Điềm lại trở thành tâm điểm truyền thông vì bị tỷ phú Tôn Vũ Thần (Justin Sun) kiện ra tòa đòi lại số tiền 30 triệu NDT. Phía Tôn Vũ Thần khẳng định đây là tiền “sính lễ”, nhưng do hai người đã chia tay nên muốn đòi lại vì “đây là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và cô ấy”.

Tôn Vũ Thần (Justin Sun) sinh năm 1990, người Trung Quốc, được biết đến là chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent. Tài sản của Tôn Vũ Thần ước tính khoảng 8,1-8,5 tỷ USD, theo Forbes. Theo Sina, doanh nhân này có 17 công ty liên kết, trong đó anh đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp lý của 13 doanh nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm, dịch vụ ứng dụng và quảng bá công nghệ, dịch vụ kinh doanh...

Tôn Vũ Thần lên mạng chia sẻ về quá khứ hẹn hò Cảnh Điềm, trong đó bao gồm nhiều chi tiết nhạy cảm, khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị tổn hại nghiêm trọng.

Đại gia tiền số Tôn Vũ Thần dùng chuyện riêng tư với Cảnh Điềm để tạo áp lực, đòi lại 30 triệu NDT đã cho nữ diễn viên.

Cảnh Điềm thừa nhận không biết cách nhìn người và thiếu sự khôn ngoan. Hai lần hẹn hò của cô đều khiến bản thân tổn thương, mang lại hậu quả nặng nề. Danh tiếng Cảnh Điềm bị tổn hại vì nhiều khán giả cho rằng cô tham tiền, muốn bòn rút tiền từ tay đại gia Tôn Vũ Thần nhưng không thành, khiến “một thân dính bẩn”.

Từ ngôi sao có nhan sắc, bệ đỡ, Cảnh Điềm đã khiến cuộc đời mình trở nên bết bát vì hai lần chọn sai người yêu.

QQ bình luận Cảnh Điềm từng có hình tượng cao sang, được nâng niu bao bọc trong nhung lụa. Thời kỳ đầu, khán giả còn cho rằng cô là tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý giới quân đội.

Nhưng sau đó, nữ diễn viên bị lộ ra việc được đại gia hỗ trợ, lại liên tiếp vướng scandal tình ái khiến “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” không còn nhận được cảm tình từ công chúng.

https://tienphong.vn/cu-truot-dau-cua-de-nhat-my-nu-bac-kinh-post1872053.tpo

Theo Báo điện tử Tiền phong