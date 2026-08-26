Chiếu phim đặc sắc nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ tổ chức chiễu miễn phí Đợt phim kỷ niệm diễn ra từ 27/8 đến 30/8.

Poster phim “Đường về quê mẹ”. Ảnh: TL.

Đợt phim đem đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam thuộc các thể loại phim tài liệu, phim truyện và phim hoạt hình, góp phần tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của quê hương, đất nước và con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh.

Trong số các tác phẩm được trình chiếu, đáng chú ý có phim tài liệu “Người viết Quốc ca”, do đạo diễn Đặng Linh thực hiện, Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất, có thời lượng 115 phút.

Bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao – người nghệ sĩ tài hoa của dân tộc Việt Nam với nhiều nhạc phẩm rung động lòng người. Đặc biệt là ca khúc “Tiến quân ca” của ông đã được chọn làm Quốc ca chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một phần thiêng liêng, tự hào trong trái tim các thế hệ người dân Việt Nam.

“Người viết Quốc ca” không chỉ đưa khán giả trở về những cột mốc lịch sử hào hùng gắn liền với sự ra đời của bản Quốc ca, mà còn khai thác chiều sâu tâm hồn, cảm hứng sáng tác cùng những đóng góp vô giá của nhạc sĩ Văn Cao cho nền âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam.

Đợt chiếu phim lần này tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia còn giới thiệu tới khán giả các tác phẩm “Tiếng chiêng xa”, “Trường Lưu một miền di sản” (phim tài liệu); “Ký ức Nam Xuân” (phim truyện) và loạt phim hoạt hình “Người bạn đồng hành”, “Cây cầu của chúng ta”, “Ảo ảnh”, “Sắc màu của núi”, “Cuộc hồi hương kỳ diệu”... Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện, một góc nhìn riêng, cùng góp phần giúp khán giả nhìn lại những dấu ấn lịch sử, khám phá các giá trị văn hóa, di sản, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước tới nhiều thế hệ. Vé xem phim được phát miễn phí tại quầy vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Dịp này, chương trình đặc biệt “Những ngày phim Việt Nam” do Viện Phim Việt Nam tổ chức sẽ được giới thiệu tới khán giả Thủ đô. Diễn ra vào lúc 9h00 các ngày từ 26/8 đến 28/8 tại Rạp Ngọc Khánh, công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức 3 tác phẩm phim truyện, đại diện cho những góc nhìn điện ảnh cách mạng vô cùng giá trị, quy tụ sự góp mặt của những đạo diễn tên tuổi trong nền điện ảnh cách mạng.

Mở đầu là bộ phim “Đường về quê mẹ” của đạo diễn Bùi Đình Hạc. Tiếp nối chương trình, bộ phim “Danh sách mật” do đạo diễn Vũ Phạm Từ thực hiện sẽ tái hiện một câu chuyện bi tráng về lực lượng điệp viên công an Hà Nội. Khép lại đợt chiếu là bộ phim “Chom và Sa” của đạo diễn Phạm Kỳ Nam.

Thông qua những thước phim giàu cảm xúc và giá trị nghệ thuật, “Những ngày phim Việt Nam” vừa mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức điện ảnh sâu lắng, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.

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Theo daidoanket.vn