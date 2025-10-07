Tín hiệu tích cực của quan hệ Pháp-Australia

Mối quan hệ giữa Pháp và Australia đang có hàng loạt tín hiệu khởi sắc, sau quãng thời gian lạnh nhạt liên quan khuôn khổ an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia (AUKUS).

Giới chức Pháp và Australia trao đổi về quan hệ hai nước.

Cùng chia sẻ tầm nhìn, lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn, việc Paris và Canberra làm nồng ấm lại quan hệ được đánh giá là bước đi tất yếu trong bối cảnh xuất hiện nhiều biến động địa chính trị.

ĐẠI sứ quán Pháp tại Australia thông báo, quan hệ quốc phòng Pháp-Australia đã được khôi phục sau vụ tranh cãi liên quan đến hợp đồng đóng tàu ngầm.

Cụ thể, sóng gió từng nổi lên trong quan hệ giữa Paris và Canberra hồi tháng 9/2021 sau khi Mỹ, Anh và Australia công bố thiết lập khuôn khổ AUKUS ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Australia đã hủy bỏ thỏa thuận mua tàu ngầm với Pháp để chuyển sang mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS, điều từng khiến Paris giận dữ tới mức ngay lập tức triệu hồi Đại sứ Pháp tại Canberra về nước.

Mối quan hệ này dần được đưa về trạng thái “gương vỡ lại lành” sau khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên nắm quyền vào năm 2022, khẳng định chủ trương và quyết tâm hàn gắn quan hệ. Chỉ hơn một tháng sau khi nhậm chức, ông Anthony Albanese đã tiến hành chuyến công du Pháp vào đầu tháng 7/2022 để cài đặt lại quan hệ giữa Australia và Pháp. Phía Canberra cũng xác nhận về một khoản bồi thường vì đã hủy hợp đồng tàu ngầm với Paris.

Hàng loạt chuyển động tích cực đã xuất hiện sau đó. Năm 2023, hai nước tổ chức Tham vấn cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Pháp-Australia, còn gọi là Đối thoại 2+2. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc tham vấn, hai nước khẳng định làm mới lại quan hệ dựa trên ba trọng tâm là quốc phòng-an ninh, biến đổi khí hậu, văn hóa-giáo dục. Cuối năm 2024, Pháp và Australia tiến hành kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông cáo của Đại sứ quán Pháp tại Australia dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nêu rõ, tình hữu nghị giữa Canberra và Paris có nguồn gốc sâu xa từ lịch sử; ngày nay, quan hệ đối tác giữa hai nước là mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, bền vững và hướng tới tương lai, được củng cố bởi các giá trị, lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Đặt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị trên toàn cầu ngày một gay gắt, việc Pháp và Australia bình thường hóa quan hệ được coi là bước đi tất yếu, mang lại lợi ích quan trọng, thiết thực cho cả hai bên. Đối với Pháp, Australia - nền kinh tế lớn và quốc gia có vị thế, tiếng nói quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương - hiển nhiên sẽ là “mắt xích” không thể thiếu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Paris lâu nay theo đuổi. Còn đối với Australia, vốn cũng đang nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua hàng loạt chương trình viện trợ, “cú bắt tay” trở lại với Pháp sẽ giúp Australia có thêm đồng minh tại khu vực. Pháp là quốc gia có nhiều lãnh thổ hải ngoại tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Mayotte, Reunion, New Caledonia...

Bên cạnh quốc phòng là lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, Australia và Pháp còn đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như phát triển kinh tế, hỗ trợ các đảo quốc ở khu vực Thái Bình Dương thích ứng với biến đổi khí hậu... Viện Lowy có trụ sở tại Australia chỉ ra rằng, biến đổi khí hậu là thách thức chung nhưng cũng là cơ hội để Canberra và Paris làm mới lại quan hệ đối tác. Việc hai bên gác lại những tranh cãi, bất đồng để hàn gắn quan hệ, hướng tới tương lai là nền tảng quan trọng nhằm gia tăng sức mạnh trong giải quyết các khó khăn.

