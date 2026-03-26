Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đảm bảo trang nghiêm, thiết thực, hiệu quả và an toàn

Sáng 26/3, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chủ trì hội nghị nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường là thành viên Ban Tổ chức.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, công tác chuẩn bị cho chương trình được triển khai đồng bộ và bài bản. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức, quyết định kiện toàn Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phối hợp chặt chẽ với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị cho phần lễ và phần hội. Các cụm xã, phường chủ động chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tham gia các hoạt động lễ hội.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường được đặc biệt chú trọng. Riêng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã lắp đặt hơn 300 pa nô, treo trên 1.000 cờ hội, hồng kỳ tại khu vực trung tâm; công tác tuyên truyền về Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các hoạt động của lễ hội năm 2026 được đăng tải liên tục trên website và fanpage, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục công trình phục vụ các hoạt động trong khu vực di tích.

Lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát các tuyến đường và địa điểm tổ chức hoạt động, đặc biệt tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng để xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy, camera giám sát an ninh đang được triển khai tại Khu di tích và các tuyến giao thông trọng điểm...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, bàn bạc, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Giải Golf Cúp Hùng Vương; công tác xã hội hóa Lễ hội dân gian đường phố và Giải bơi chải tỉnh Phú Thọ; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, hội trại văn hóa; thông tin tuyên truyền, kiểm tra liên ngành, chỉnh trang đô thị; kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp kết hợp tầm cao; phương án quản lý, cấp thẻ tác nghiệp cho phóng viên báo chí trong dịp Giỗ Tổ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Phú Thọ và cả nước, được tổ chức trong bối cảnh sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để tổ chức thành công sự kiện này, cần có sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Quan điểm chung của tỉnh là tổ chức lễ hội đảm bảo trang nghiêm, thiết thực, hiệu quả và an toàn.

Cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức Giải Golf Cúp Hùng Vương. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Hội Golf Phú Thọ xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, hậu cần, truyền thông, đảm bảo giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, góp phần tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động của Giỗ Tổ năm nay.

Đại diện Hội Golf Phú Thọ báo cáo kế hoạch tổ chức Giải Golf Cúp Hùng Vương với sự tham gia của khoảng 600 vận động viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với chủ trương xã hội hóa một phần kinh phí phục vụ công tác tổ chức, trao giải Lễ hội dân gian đường phố và Giải bơi chải tỉnh Phú Thọ. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng dự toán kinh phí cụ thể, đảm bảo minh bạch, đúng quy định; các cụm xã, phường chủ động bố trí ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tổ chức các hoạt động theo kế hoạch chung.

Đối với hoạt động Hội trại văn hóa, đồng chí yêu cầu việc thiết kế, thi công trại phải bảo đảm tính thẩm mỹ, kết cấu bền vững, vật liệu chắc chắn, có khả năng sử dụng lâu dài, tránh lãng phí, phát huy giá trị phục vụ du khách và các hoạt động văn hóa về sau. Các cụm xã, phường sau khi kết thúc lễ hội phải thực hiện bàn giao toàn bộ 18 trại văn hóa cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng quản lý, khai thác.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, y tế, các đoàn kiểm tra liên ngành... tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tổ chức phần lễ và phần hội trang nghiêm, khoa học, an toàn, đúng truyền thống. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; kiểm tra, vận hành hiệu quả hệ thống thông tin, loa phát thanh; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ trong Khu di tích; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội.

Đồng chí cũng cho ý kiến thống nhất việc cấp các loại thẻ phục vụ công tác tổ chức Giỗ Tổ, trong đó, đối với thẻ của đoàn kiểm tra liên ngành và thẻ báo chí, cần tích hợp mã QR để phục vụ công tác kiểm soát, nhận diện nhanh, nâng cao hiệu quả quản lý và góp phần hiện đại hóa công tác tổ chức lễ hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, từ nay đến Giỗ Tổ, các sở, ngành, đơn vị và các xã, phường là thành viên Ban Tổ chức phải rà soát lại tổng thể các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội phải đảm bảo tiến độ đề ra; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh và phát huy vai trò của các cụm trưởng trong chỉ đạo triển khai tổ chức các nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động lễ hội, góp phần tôn vinh văn hóa thời đại Hùng Vương, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và du lịch của tỉnh sau sáp nhập.

Đinh Vũ