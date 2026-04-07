Tổ chức kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Phân định rõ trách nhiệm từng cấp, đơn vị

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Phân định rõ trách nhiệm các cấp

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác kiểm tra được triển khai nhằm kịp thời nắm tình hình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng theo đúng Quy chế thi và các văn bản có liên quan.

Hoạt động kiểm tra cũng hướng tới việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan đến kỳ thi.

Bên cạnh đó, thông qua kiểm tra, cơ quan quản lý sẽ phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định để kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện chính sách.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, văn bản quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong công tác kiểm tra kỳ thi. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo trong công tác tổ chức, tham gia kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

Giữ ổn định mô hình kiểm tra, điều chỉnh khâu chấm thi

Về phương án kiểm tra, kế hoạch cơ bản giữ ổn định như mô hình và tổ chức hoạt động kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điều chỉnh tổ chức hoạt động thanh tra sang tổ chức hoạt động kiểm tra đối với công tác chấm thi. Trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra.

Kế hoạch cũng hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo các cấp cho Kỳ thi, bao gồm Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn và tổ chức kiểm tra toàn bộ các khâu của kỳ thi.

Thành lập 34 đoàn kiểm tra chấm thi

Đối với công tác kiểm tra chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác tổ chức kiểm tra chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi và các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

Bộ dự kiến thành lập 34 đoàn kiểm tra trực tiếp tại 34 Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi đoàn từ 3-5 người, được điều động từ các Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ sở đào tạo. Trưởng đoàn có thể là lãnh đạo sở, lãnh đạo đơn vị chuyên môn hoặc lãnh đạo cơ sở đào tạo; thành viên là công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu.

Các đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo và địa điểm chấm thi; cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo này sẽ tham gia kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo khác, không kiểm tra tại đơn vị mình.

Cục Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập đoàn. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thủ trưởng cơ sở đào tạo có cán bộ được điều động làm trưởng đoàn sẽ phê duyệt kế hoạch kiểm tra.

Ở cấp địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác chấm thi, bao gồm các khâu làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, ghép phách và nhập điểm.

Mỗi đoàn kiểm tra có tối thiểu 5 người, hoạt động theo lịch chấm thi của kỳ thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập đoàn, phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo hoạt động kiểm tra theo quy định.

Đồng thời, các địa phương phải bảo đảm đủ lực lượng kiểm tra tại các khu vực làm phách, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phù hợp với yêu cầu công việc và điều kiện thực tế.