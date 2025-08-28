Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương thăm và làm việc tại Phú Thọ

Tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và Trạm Y tế xã Thục Luyện, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương do ông Saia Ma'uPiukal, Giám đốc làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có TS. BS. Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Những năm qua, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tham mưu với tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường củng cố hệ thống y tế, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo hướng linh hoạt, đổi mới, toàn diện và từ xa, từ cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tâm thần, bệnh do sử dụng thuốc lá...

Mô hình quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm được triển khai tại 100% trạm y tế xã, phường; ngày càng nhiều người mắc các bệnh không lây nhiễm được phát hiện và đưa vào quản lý, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm chủng duy trì đạt trên 95%...

Tuy nhiên, công tác quản lý bệnh không lây nhiễm còn gặp một số khó khăn như: Việc cung cấp dịch vụ khám, phát hiện bệnh tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã chưa đáp ứng được yêu cầu do nguồn nhân lực thiếu về số lượng, chủng loại thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác sàng lọc; Phần mềm quản lý chưa ổn định, chưa liên thông được với phần mềm khám chữa bệnh.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma'uPiukal phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ông Saia Ma'u Piukala cho biết: Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam với các ưu tiên phù hợp để phát triển hệ thống y tế cơ sở nhằm đạt bao phủ sức khỏe toàn dân. Ông cho rằng, Phú Thọ cần tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực y tế công cộng; có các phương án, kế hoạch nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và sẵn sàng chủ động ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Thọ cảm ơn WHO đã quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tốt nhất, giúp tối ưu hóa chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ kỹ thuật của WHO trong đào tạo nhân lực, truyền thông chính sách y tế, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã tham quan các khoa, phòng của Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và Trạm Y tế xã Thục Luyện.

Vân Anh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh