Tọa đàm về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế

Ngày 17/10, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn, tọa đàm với hộ kinh doanh với chủ đề “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đồng hành cùng Nghị định 70/2025/NĐ-CP”.
Toàn cảnh hội nghị.
Tham gia tọa đàm có hơn 100 hộ kinh doanh do Thuế cơ sở 1 quản lý. Các nội dung chính được trao đổi, trình bày gồm: Giới thiệu các quy định mới về hóa đơn, chứng từ và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; hướng dẫn thực hành kê khai thuế, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan Thuế; giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trực tiếp việc chuyển đổi mô hình kê khai thuế về sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần MISA đã giới thiệu phần mềm khai thuế và bán hàng, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm cho các hộ kinh doanh.
Đơn vị cung cấp phần mềm giới thiệu các giải pháp công nghệ đến hộ kinh doanh.
Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến tới hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70 nắm vững quy định và hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi phương pháp quản lý thuế từ hình thức khoán sang hình thức kê khai. Đây là bước triển khai cụ thể Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.
