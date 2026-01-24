Chính trị
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào chiều 23/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu Tóm tắt Tiểu sử của Tổng Bí thư Tô Lâm:

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Họ và tên: Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Ngày vào Đảng: 22/8/1981

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Chức vụ:

- Tổng Bí thư: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV

- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (2024)

- Bí thư Quân ủy Trung ương (từ 8/2024)

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chuyên môn nghiệp vụ: Luật-An ninh

- Học hàm học vị: Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sỹ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1974-1979: Học viên Đại học An ninh Nhân dân (Nay là Học viện An ninh Nhân dân).

- Năm 1979-2010: Cán bộ Bộ Công an.

- Năm 2010-2016: Thứ trưởng Bộ Công an.

- Năm 2016-2024: Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Tháng 1/2019: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân.

- Năm 2024: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngày 3/8/2024: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Ngày 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

