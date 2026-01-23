Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chủ trì buổi họp báo quốc tế để công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Buổi họp báo có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Thay mặt Trung tâm Báo chí Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm tuyệt đối, bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chào mừng và bày tỏ vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; cám ơn các nhà báo, phóng viên đã liên tục đưa tin để Nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế kịp thời nắm được diễn biến, tình hình và thành công của Đại hội.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham gia họp báo.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan thông tấn quốc tế.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thông tin kết quả Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây cũng là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Tổng Bí thư tóm tắt những “từ khóa” của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Trí tuệ - Tâm huyết - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc”, vì một nước Việt Nam “độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đây chính là sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa từ lịch sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước, gần một trăm năm thành lập và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới. Thực tiễn đòi hỏi phải có tư duy đổi mới, hành động đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự thành công của Đại hội, những nét mới, điều căn bản mà Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam vừa quyết định. Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh và văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nội dung các văn kiện Đại hội XIV, những thông tin liên quan đến Đại hội đã được Ban Tổ chức Đại hội, Trung tâm Báo chí cung cấp đầy đủ tới các phóng viên, báo chí.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà cũng thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Đại hội XIV thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh về văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của một số cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế xung quanh các nội dung như: Những điểm mới Đại hội XIV của Đảng so với những kỳ Đại hội trước; việc tập trung triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị và mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống.

Đinh Vũ