Trà xanh hỗ trợ hạ huyết áp: Uống bao nhiêu là đủ và sau bao lâu thì có kết quả?

Trà xanh chứa các hợp chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tim mạch, giúp thư giãn mạch máu và làm giảm huyết áp. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả giảm huyết áp rõ rệt hơn ở những người bị huyết áp cao.

1. Điều gì xảy ra với huyết áp khi uống trà xanh?

Trà xanh cung cấp các hợp chất chống ô xy hoá giúp thư giãn mạch máu. Uống trà xanh có thể giúp hạ huyết áp nhẹ và giảm nguy cơ đau tim, bệnh tim và đột quỵ.

Các nhà khoa học cho rằng, trà xanh có thể giúp hạ huyết áp nhờ hàm lượng catechin. Catechin là các hợp chất chống oxy hóa như epigallocatechin gallate (EGCG), được tìm thấy trong thực vật.

Catechin trong trà xanh làm giảm huyết áp bằng cách tác động đến hệ tim mạch bằng cách: Chống oxy hóa; Giảm viêm ở tĩnh mạch và động mạch; Ức chế quá trình hình thành huyết khối (sự hình thành cục máu đông); Cải thiện rối loạn chức năng nội mô (các vấn đề về lớp lót của mạch máu); Kích thích sản sinh oxit nitric và thúc đẩy giãn mạch (mở rộng mạch máu).

Các bằng chứng cho thấy trà xanh có thể giúp hạ huyết áp tâm thu và tâm trương. Theo nghiên cứu đối với người khỏe mạnh, trà xanh làm giảm huyết áp với mức độ như sau:

Huyết áp tâm thu:- 2,99 mmHg

Huyết áp tâm trương:- 0,95 mmHg

Trà xanh có thể có tác dụng đáng kể hơn đối với những người bị tăng huyết áp. Các nghiên cứu đã chỉ ra con số giảm như sau:

Huyết áp tâm thu:- 4,81 mmHg

Huyết áp tâm trương:- 0,98 mmHg

Tuy nhiên các nghiên cứu về tác động của trà xanh lên huyết áp vẫn chưa có sự nhất quán.

Trà xanh có thể giúp hạ huyết áp nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa catechin.

2. Uống trà xanh bao lâu có thể giúp giảm huyết áp?

Không có khung thời gian cụ thể nào cho việc uống trà xanh để hạ huyết áp nhưng các bằng chứng hiện có cho thấy, càng uống lâu thì kết quả càng tốt.

3 tháng: Theo một nghiên cứu, uống trà xanh giúp giảm huyết áp của người tham gia sau 3 tháng sử dụng. Uống trong thời gian dài hơn nữa sẽ giảm huyết áp đáng kể hơn.

Từ 3 đến 16 tuần: Một nghiên cứu khác đã xem xét các khoảng thời gian từ 3 đến 16 tuần và nhận thấy mức giảm huyết áp khác nhau do trà xanh trong khoảng thời gian này, đồng thời lưu ý rằng cần có các nghiên cứu dài hạn hơn.

4 tuần:Một nghiên cứu ngắn hơn kéo dài bốn tuần cho thấy huyết áp tâm thu giảm nhưng huyết áp tâm trương thì không. Uống trà xanh trong thời gian dài hơn 4 tuần có thể dẫn đến mức giảm lớn hơn.

3. Uống bao nhiêu cốc trà xanh để đạt hiệu quả?

Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được liều lượng tối ưu của trà xanh đối với huyết áp và các lợi ích sức khỏe khác. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã quan sát thấy kết quả ở những người tiêu thụ từ nửa cốc đến hơn 5 cốc mỗi ngày.

Trong một nghiên cứu, những người tham gia uống hai tách trà xanh trở lên trong hơn 10 năm có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

4. Trà xanh không caffeine có tác dụng tương tự không?

Về mặt lý thuyết, uống trà xanh không chứa caffeine sẽ có tác dụng tương tự đối với huyết áp như uống trà xanh có chứa caffeine. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào so sánh hai loại trà này.

Tác dụng của trà xanh đối với huyết áp có thể là do các catechin chứ không phải do hàm lượng caffeine. Caffeine có liên quan đến việc làm tăng huyết áp.

Trà xanh tự nhiên chứa cả catechin và caffeine nhưng các nhà khoa học đánh giá hàm lượng catechin tương đối cao hơn và do đó tác dụng hạ huyết áp của nó vượt trội hơn tác dụng làm tăng huyết áp của caffeine.

Một nghiên cứu đã so sánh các thực phẩm bổ sung chiết xuất trà xanh có chứa caffeine và không chứa caffeine và không tìm thấy sự khác biệt nào về tác dụng đối với huyết áp.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng chiết xuất trà xanh.

5. Lưu ý tác dụng phụ của trà xanh

Một số người có thể gặp phải các tác dụng phụ khi uống trà xanh do hàm lượng caffeine trong đó. Uống quá nhiều trà xanh dẫn đến các triệu chứng: lo lắng, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, huyết áp cao, nhịp tim tăng, cảm giác bồn chồn...

Mặc dù trà xanh an toàn nhưng cũng như bất kỳ loại đồ uống chứa caffeine nào khác, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế.

Ngoài ra, cần lưu ý chiết xuất trà xanh (là các loại thực phẩm chức năng hoặc viên uống chứa hàm lượng hợp chất trà xanh cực cao) tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe hơn so với trà xanh nguyên chất. Chiết xuất trà xanh có thể tương tác với một số loại thuốc (bao gồm cả thuốc điều trị tăng huyết áp) và thậm chí gây tổn thương gan trong những trường hợp hiếm gặp. Do vậy cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng thực phẩm chức năng trà xanh.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)