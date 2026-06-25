Trải nghiệm sân bay Campuchia - top đẹp nhất thế giới

Sân bay Techo với mức đầu tư hơn hai tỷ USD được xếp vào danh sách đẹp nhất thế giới nhờ thiết kế mang đậm nét văn hóa và tối ưu trải nghiệm cho du khách.

Danh sách do Giải thưởng Versailles (Prix Versailles) công bố hôm 15/6 tại trụ sở UNESCO. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm từ 2015 nhằm tôn vinh những dự án kiến trúc đương đại xuất sắc trên toàn thế giới.

Trước khi lọt vào danh sách này, Techo đã gây chú ý với mức đầu tư hơn hai tỷ USD. Sân bay rộng 2.600 ha, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam, được Prix Versailles gọi là “biểu tượng của sự đổi mới, trường tồn và ổn định”. Từ “Techo” cũng là tước hiệu mà nhà vua ban tặng cho các vị anh hùng từ 500 năm trước, đại diện cho ý chí bất khuất của người dân Khmer.

Bên trong sân bay Techo. Video: Han Khim

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Foster + Partners (Anh), sân bay Techo chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2025. Cơ sở hạ tầng của phi trường nổi bật với phần mái vòm bao phủ toàn diện. Kết cấu bên trong được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng cách đi bộ từ khu vực trả khách đến các cửa khởi hành, đồng thời giúp du khách dễ định hướng di chuyển.

Phần mái gợn sóng được thiết kế theo dạng mô-đun nhô cao ở chính giữa tòa nhà, mô phỏng kiến trúc các cung điện, đền đài cổ của Campuchia. Trần nhà bên trong lấy cảm hứng từ nghệ thuật đan rổ truyền thống, mang lại cảm giác như một sản phẩm mây tre đan khổng lồ. Thiết kế này giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng hệ thống thông gió cơ học và ánh sáng nhân tạo. Cây hoa dẻ - quốc hoa của Campuchia - cũng được trồng đan xen khắp nhà ga.

Từng trải nghiệm tại sân bay Techo, Han Khim, một blogger du lịch người Campuchia, ấn tượng với cách các nhà thiết kế đã lồng ghép văn hóa quốc gia trong từng chi tiết nhỏ.

“Tôi thực sự tự hào khi bước vào đây”, anh nói.

Luồng di chuyển của hành khách được tối ưu hóa theo đường thẳng một chiều, hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng và hạn chế tối đa việc phải đi ngược lộ trình. Sân bay đạt công suất phục vụ ban đầu 13 triệu lượt hành khách mỗi năm, dự kiến mở rộng lên 50 triệu lượt khách vào năm 2050.

Khu vực sảnh sân bay Techo với bức tượng Phật bằng đồng nặng 9 tấn, cao 9 m. Ảnh: CNN

Theo vnexpress.net