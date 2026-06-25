Trải nghiệm sân bay Campuchia - top đẹp nhất thế giới

{title}
{publish}
{head}
Sân bay Techo với mức đầu tư hơn hai tỷ USD được xếp vào danh sách đẹp nhất thế giới nhờ thiết kế mang đậm nét văn hóa và tối ưu trải nghiệm cho du khách.
Danh sách do Giải thưởng Versailles (Prix Versailles) công bố hôm 15/6 tại trụ sở UNESCO. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm từ 2015 nhằm tôn vinh những dự án kiến trúc đương đại xuất sắc trên toàn thế giới.
Trước khi lọt vào danh sách này, Techo đã gây chú ý với mức đầu tư hơn hai tỷ USD. Sân bay rộng 2.600 ha, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam, được Prix Versailles gọi là “biểu tượng của sự đổi mới, trường tồn và ổn định”. Từ “Techo” cũng là tước hiệu mà nhà vua ban tặng cho các vị anh hùng từ 500 năm trước, đại diện cho ý chí bất khuất của người dân Khmer.
Bên trong sân bay Techo. Video: Han Khim
Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Foster + Partners (Anh), sân bay Techo chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2025. Cơ sở hạ tầng của phi trường nổi bật với phần mái vòm bao phủ toàn diện. Kết cấu bên trong được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng cách đi bộ từ khu vực trả khách đến các cửa khởi hành, đồng thời giúp du khách dễ định hướng di chuyển.
Phần mái gợn sóng được thiết kế theo dạng mô-đun nhô cao ở chính giữa tòa nhà, mô phỏng kiến trúc các cung điện, đền đài cổ của Campuchia. Trần nhà bên trong lấy cảm hứng từ nghệ thuật đan rổ truyền thống, mang lại cảm giác như một sản phẩm mây tre đan khổng lồ. Thiết kế này giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng hệ thống thông gió cơ học và ánh sáng nhân tạo. Cây hoa dẻ - quốc hoa của Campuchia - cũng được trồng đan xen khắp nhà ga.
Từng trải nghiệm tại sân bay Techo, Han Khim, một blogger du lịch người Campuchia, ấn tượng với cách các nhà thiết kế đã lồng ghép văn hóa quốc gia trong từng chi tiết nhỏ.
“Tôi thực sự tự hào khi bước vào đây”, anh nói.
Luồng di chuyển của hành khách được tối ưu hóa theo đường thẳng một chiều, hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng và hạn chế tối đa việc phải đi ngược lộ trình. Sân bay đạt công suất phục vụ ban đầu 13 triệu lượt hành khách mỗi năm, dự kiến mở rộng lên 50 triệu lượt khách vào năm 2050.
Khu vực sảnh sân bay Techo với bức tượng Phật bằng đồng nặng 9 tấn, cao 9 m. Ảnh: CNN
Theo vnexpress.net
Thay vì liên tục di chuyển giữa các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như nhiều du khách khác, vị khách người New Zealand dành trọn vẹn 11 ngày ở Hội An. Sau chuyến đi, cô muốn...
Chuyên trang du lịch Lonely Planet công bố top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, trong đó Quy Nhơn (Gia Lai) là đại diện duy nhất của Việt Nam.
- Những chiếc bánh mỳ có in bằng tiếng Việt với giá 430 yen (70.000 đồng) chuẩn bị xuất hiện tại hơn 21.000 cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản. Đây cũng là dịp quảng bá ẩm...
Tạp chí Anh Time Out liệt kê các thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 với 18 tiêu chí bình chọn, trong đó thủ đô Lima của Peru đứng đầu danh sách.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa thông tin, Côn Đảo dẫn đầu trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới do tạp chí du lịch Travel+Leisure bình chọn, trở thành điểm đến tiêu...
Tam Đảo là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch bằng xe máy. Tuy nhiên, cung đường đèo với nhiều khúc cua tay áo, sương mù và độ dốc lớn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, địa phương kỳ vọng thu hút tới 800.000 lượt khách.