Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trọng thể tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai cơ trị quốc của Đức Quốc Tổ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hưởng Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Đúng 7 giờ sáng, trong không khí linh thiêng khu vực “Tam Sơn cấm địa” và núi Sim thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn hành lễ khởi hành từ sân hành lễ qua cầu đến Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đi đầu đoàn hành lễ là các tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiếp đến là các thiếu nữ đội lễ vật, hương hoa cùng đội nhạc lễ và đoàn kiệu rước lễ vật của xã Hy Cương.

Đi đầu đoàn hành lễ là các tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội.

Tiếp đến là các thiếu nữ đội lễ vật, hương hoa cùng đội nhạc lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương; Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Cùng tham gia buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2026; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường tỉnh Phú Thọ.

Tại điện thờ Đức Quốc Tổ, Đội tế nam xã Hy Cương đã thực hiện nghi lễ tế theo đúng nghi thức truyền thống, thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính.

Sau lễ tế, các đại biểu và đông đảo Nhân dân đã dâng hương, hoa, lễ vật, tưởng nhớ công lao của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người đã đặt nền móng dựng xây cơ đồ cho dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thắp hương tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Trong không khí thành kính, các đại biểu cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn. Trước anh linh Tổ tiên, con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển bền vững.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, giữ gìn và tôn tạo các công trình thờ tự để muôn đời con cháu tri ân, tưởng nhớ.

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân là hoạt động mở đầu quan trọng trong chuỗi các hoạt động phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Lần đầu tiên về dự lễ, ông Đinh Quang Học (du khách từ Ninh Bình) xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy không gian nơi đây rất thiêng liêng. Tham dự buổi lễ giúp tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của di sản văn hóa dân tộc. Tôi sẽ kể lại cho con cháu nghe để các thế hệ sau tiếp tục giữ gìn truyền thống quý báu này".

Ngay sau nghi lễ chính thức, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.

ĐINH VŨ

Chủ tế thực hiện nghi thức trong lễ tế

Đoàn rước kiệu dâng lễ giỗ Đức Quốc Tổ.