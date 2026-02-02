Trang trại hữu cơ Sen Vàng - Nơi thiên nhiên và lòng người hòa quyện

Giữa nhịp sống hối hả, trang trại hữu cơ Sen Vàng hiện lên như một ốc đảo xanh bình yên, nơi du khách không chỉ được hít thở bầu không khí trong lành mà còn được chạm tay vào những giá trị nông nghiệp thuần khiết. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết này, Sen Vàng đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ của ngàn hoa và vị ngọt của dâu tây chín mọng, hứa hẹn một điểm đến trải nghiệm văn hóa và sinh thái khó quên.

Du khách trải nghiệm làm bánh giầy tại trang trại hữu cơ Sen Vàng.

Trong hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam, anh Dariusz Borkowski Thiều - một doanh nhân đến từ Ba Lan đã chọn trang trại hữu cơ Sen Vàng làm điểm dừng chân để thư giãn cùng bạn bè. Không giấu nổi sự thích thú, anh Dariusz chia sẻ cảm giác tuyệt vời khi được hòa mình vào không gian xanh mướt, tận tay chăm sóc cây cối và thưởng thức nông sản sạch ngay tại vườn.

Đối với vị doanh nhân này, mô hình canh tác tự nhiên tại đây mang lại một cảm giác bình yên và gần gũi lạ thường. Chính sự hiếu khách và bầu không khí trong lành đã khiến anh khẳng định, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và không quên hẹn ngày trở lại, đồng thời sẵn lòng giới thiệu điểm đến này cho bạn bè quốc tế.

Tọa lạc tại xóm Đồng Chụa, phường Thống Nhất, trang trại hữu cơ Sen Vàng sở hữu vị trí đắc địa với độ cao 330m so với mực nước biển. Dù nằm giữa núi rừng, việc di chuyển đến đây lại rất thuận tiện nhờ con đường vào trang trại đã được thảm bê tông gọn gàng, vững chãi, phù hợp cho cả ô tô và xe máy.

Với tổng diện tích quy hoạch lên đến 60ha, Sen Vàng dần hình thành một mô hình du lịch sinh thái bài bản. Không gian nơi đây vừa mang nét hiện đại trong quy hoạch, vừa giữ được vẻ mộc mạc, hoang sơ của thiên nhiên. Đây là điểm đến lý tưởng cho mọi lứa tuổi, từ người già tìm chốn an yên, người trẻ thỏa sức check-in sống ảo, đến trẻ em được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Du khách chụp ảnh với các loại hoa khoe sắc tại trang trại.

Ghé thăm Sen Vàng vào những ngày này, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một thiên đường hoa rực rỡ. Trên diện tích 5ha trồng hoa vụ Tết, sắc vàng của hoa cúc chi hòa quyện cùng hoa bướm, violet, thược dược và hoa hồng. Mỗi loài hoa được trồng thành từng khu vườn riêng biệt, có lối đi len lỏi giúp du khách dễ dàng lưu lại những bức hình ưng ý nhất dưới ánh nắng xuân.

Du khách trải nghiệm hái dâu tây.

Không chỉ có hoa, sức hút của Sen Vàng còn đến từ những vườn dâu tây chín đỏ. Với 2 vạn gốc dâu tây trên diện tích 2ha, trang trại đang bước vào vụ thu hoạch rộn ràng nhất. Những ngày cao điểm, nơi đây cung cấp ra thị trường hơn 200kg quả tươi, phục vụ nhu cầu thưởng thức và làm quà biếu Tết của khách hàng.

Đến với Sen Vàng, du khách không chỉ tham quan mà còn được sống như một nông dân thực thụ. Các hoạt động như bắt cá, cua, hái măng rừng hay tự tay gói bánh chưng, giã bánh dày, làm nem, kho cá mang lại những ký ức khó quên.

Sau những giờ vui chơi, du khách có thể nghỉ chân tại các chòi gỗ mộc mạc và thưởng thức những món ăn đặc sản “cây nhà lá vườn” như gà đồi, cá suối hay món bánh tôm do bà chủ trang trại tự tay làm. Đặc biệt, dịch vụ ngâm chân lá thuốc người Dao và tắm thác Mán kết hợp giữa nông nghiệp hữu cơ và bài thuốc gia truyền của bản địa là sản phẩm đặc trưng được khách trong và ngoài nước yêu thích.

Nhân viên trang trại thu hoạch hoa cúc chi.

Không dừng lại ở việc bán nông sản thô, với sự hỗ trợ của Nhà nước, trang trại đã đầu tư hơn 300 triệu đồng cho máy móc, thiết bị chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Từ những vườn rau quả hữu cơ, Sen Vàng đã cho ra đời danh mục sản phẩm đa dạng như: Dâu tây sấy lạnh, trà cải kale, trà hoa cúc, hoa hồng, tía tô sấy. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như nước cất hoa hồng, tinh dầu sả, bưởi, mùi già, chanh Mỹ. Hay các mỹ phẩm thiên nhiên sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội từ hoa hồng và tía tô.

Các sản phẩm chế biến sâu tại trang trại hữu cơ Sen Vàng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Sen Vàng còn là điểm tựa cho lao động địa phương. Hiện, trang trại tạo việc làm ổn định cho 15 lao động là người dân tộc Mường, Dao, Tày, Thái với mức thu nhập từ 6-14 triệu đồng/tháng và được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đứng sau sự thành công của Sen Vàng là tâm huyết của chị Đinh Thị Bích Liên. Từ 10ha ban đầu vào năm 2019, chị đã kiên trì suốt 7 năm để mở rộng quy mô và tạo nên nguồn thu nhập ổn định.

Phương châm hoạt động của chị là tuyệt đối tôn trọng tự nhiên, không dùng hóa chất, không dùng thuốc trừ cỏ; cấm bắn chim, cấm kích giun và các hành vi xâm hại sinh thái; tái tạo rừng đa tầng với các loại cây gỗ quý như đinh, lim, sến, táu.

Chị Liên chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn không chỉ trong trang trại, mà người dân quanh vùng cũng thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, cùng trồng cây hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm”. Trong tương lai, Sen Vàng định hướng tiếp tục mở rộng quy mô, gắn bảo tồn văn hóa dân tộc Dao với du lịch trải nghiệm, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giải quyết việc làm cho bà con địa phương.

Hương Lan