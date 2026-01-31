Trao 250 suất quà Tết tặng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại 2 xã Quy Đức, Đà Bắc

Ngày 31/1, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp với NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Quy Đức, Đà Bắc.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam trao quà tặng người dân xã Đà Bắc.

Phát biểu tại buổi trao quà, lãnh đạo NHCSXH Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các gia đình chính sách, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện nay, NHCSXH có mạng lưới phủ rộng 100% thôn, xã trên toàn quốc. Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ đạt 413.527 tỷ đồng với hơn 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Riêng tỉnh Phú Thọ đang thực hiện cho vay 21 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ 18.620 tỷ đồng, hỗ trợ 288.993 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn. Vốn vay tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa vững chắc trong những lúc người dân gặp khó khăn.

Lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh tỉnh trao quà tặng người dân xã Quy Đức.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác đã tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Quy Đức, Đà Bắc. Cụ thể, đoàn đã trao 100 suất quà cho các hộ tại xã Quy Đức và 150 suất quà cho các hộ tại xã Đà Bắc, trị giá 1,2 triệu đồng/suất. Tổng trị giá quà tặng 300 triệu đồng.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tình cảm của cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH dành cho người nghèo và các gia đình chính sách, với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, giúp bà con đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, vươn lên trong cuộc sống.

