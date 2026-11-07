Trao huy chương môn Cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026

Trong khuôn khổ giai đoạn II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, môn Cờ vua được tổ chức tại cụm Việt Trì từ ngày 31/10 - 7/11/2026.

Giải đấu thu hút đông đảo học sinh tham gia, với các nội dung thi đấu nam và nữ ở 5 nhóm tuổi: Từ 7 - 9 tuổi, 10 - 11 tuổi, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi, 16 - 18 tuổi.

Ban tổ chức trao huy chương môn Cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026.

Môn Cờ vua tại Hội khỏe được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Tham gia tranh tài, các kỳ thủ thi đấu sôi nổi, thể hiện khả năng tư duy, bản lĩnh và sự tập trung qua từng ván cờ. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn, cho thấy sự chuẩn bị và quá trình rèn luyện nghiêm túc của các vận động viên.

Theo kết quả tổng hợp của Ban tổ chức, ở bảng nam 7 - 9 tuổi, vận động viên Ngô Quang Khải (phường Thanh Miếu) giành Huy chương Vàng; Bùi Nguyễn Tuấn Phong (phường Thanh Miếu) giành Huy chương Bạc; Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Hiểu Minh (phường Việt Trì) cùng giành Huy chương Đồng.

Ở bảng nữ 7 - 9 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về Trần Ngọc Hân (Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương); Tạ An Phương Chi (phường Việt Trì) giành Huy chương Bạc; Ngô Ngọc Hân (phường Nông Trang) và Tạ Khánh Quỳnh (xã Hiền Lương) giành Huy chương Đồng.

Các vận động viên thi đấu môn Cờ vua.

Ở bảng nam nhóm tuổi 10 - 11, Trần Trường Giang (Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương) đoạt Huy chương Vàng; Dương Gia Khánh (phường Thanh Miếu) giành Huy chương Bạc; Hà Quang Hiếu (phường Âu Cơ) và Nguyễn Đăng Khôi (phường Nông Trang) giành Huy chương Đồng.

Ở bảng nữ nhóm tuổi 10 - 11, Nguyễn Đặng Quỳnh Anh (xã Phùng Nguyên) giành Huy chương Vàng; Tạ Ngân Khánh (phường Việt Trì) giành Huy chương Bạc; Nguyễn Bùi Diễm Uyên (xã Bản Nguyên) và Hà Bảo An (xã Hiền Lương) giành Huy chương Đồng.

Ở bảng nam nhóm tuổi 12 - 13, Tạ Minh An (phường Nông Trang) giành Huy chương Vàng; Đặng Bình Minh (phường Việt Trì) giành Huy chương Bạc; Bùi Nhật Quang (phường Thanh Miếu) và Bùi Tất Hữu Phước (xã Phùng Nguyên) giành Huy chương Đồng.

Ở bảng nữ nhóm tuổi 12 - 13 ghi nhận thành tích nổi bật của Ngô Thu Hiền (phường Việt Trì) với Huy chương Vàng; Bùi Khánh Chi (xã Phùng Nguyên) giành Huy chương Bạc; Võ Trần Ánh Dương (xã Hy Cương) và Trần Khánh Linh (xã Hiền Quan) giành Huy chương Đồng.

Ở bảng nam nhóm tuổi 14 - 15, Phan Văn Khiêm (Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương) đoạt Huy chương Vàng; Trần Quang Tân (phường Việt Trì) giành Huy chương Bạc; Trần Gia Bảo (xã Vạn Xuân) và Vi Phúc Sang (phường Nông Trang) giành Huy chương Đồng.

Ở bảng nữ nhóm tuổi 14 - 15, Hoàng Kim Ngân (xã Thanh Ba) giành Huy chương Vàng; Nguyễn Thu Trang (xã Dân Chủ) giành Huy chương Bạc; Nguyễn Bảo Trang (xã Phùng Nguyên) và Đinh Hà Anh (phường Phong Châu) giành Huy chương Đồng.

Đối với nhóm tuổi 16 - 18, tại bảng nam, Trịnh Tiến Dũng (phường Việt Trì) giành Huy chương Vàng; Trần Đức Vương (phường Việt Trì) giành Huy chương Bạc; Lê Ngọc Quân (phường Phú Thọ) và Đinh Thành Vinh (xã Thanh Ba) giành Huy chương Đồng. Tại bảng nữ, Trần Ngọc Nguyên (phường Việt Trì) giành Huy chương Vàng; Nguyễn Thị Lâm Uyên (phường Việt Trì) giành Huy chương Bạc; Lê Hồng Hạnh (xã Tây Cốc) và Trần Thị Thùy Vân (phường Phú Thọ) giành Huy chương Đồng.

Kết quả thi đấu môn Cờ vua góp phần tạo không khí sôi nổi tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026; đồng thời ghi nhận những nỗ lực rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại các địa phương, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Cờ tỉnh Phú Thọ đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các vận động viên có thành tích nổi bật tại giải đấu. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp các em có thêm động lực để tiếp tục phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn Cờ vua. Ngoài ra, Liên đoàn cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy phong trào Cờ vua học đường, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho thể thao tỉnh Phú Thọ.

Hạnh Thúy