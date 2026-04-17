Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn

Ngày 17/4, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền xã Hồng Sơn tổ chức chương trình bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Trần Thị Tân tại khu Gò Mái, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Bà Trần Thị Tân, sinh năm 1952, quê xã Hợp Tiến (nay là xã Hồng Sơn), tham gia quân đội năm 1971, là chiến sĩ giao liên trên tuyến đường Trường Sơn. Sau khi xuất ngũ năm 1974, bà chuyển ngành công tác tại Nhà máy Dệt Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) và tích cực tham gia hoạt động của Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ.

Đại diện các đơn vị trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Trần Thị Tân.

Tháng 10/2025, bà trở về quê hương sinh sống trong điều kiện đặc biệt khó khăn: là nạn nhân chất độc da cam, không con cái, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, không có nhà ở ổn định.

Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của đồng đội năm xưa, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã kết nối với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam để vận động nguồn kinh phí 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Tân. Từ sự chung tay, góp sức của các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương, đến nay căn nhà đã được hoàn thành khang trang, kiên cố, giúp bà có nơi ở ổn định, an tâm trong cuộc sống.

Các thành viên Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn và các đồng đội trao tặng hoa, quà chúc mừng bà Trần Thị Tân.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đại diện các đơn vị nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa nghĩa tình đồng đội sâu nặng của những người lính Trường Sơn năm xưa. Dù chiến tranh đã lùi xa, những ký ức về một thời cùng nhau vượt gian khổ, hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn là sợi dây gắn kết bền chặt, thôi thúc các cựu chiến binh tiếp tục quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lệ Oanh