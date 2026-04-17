Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn

Ngày 17/4, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền xã Hồng Sơn tổ chức chương trình bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Trần Thị Tân tại khu Gò Mái, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Bà Trần Thị Tân, sinh năm 1952, quê xã Hợp Tiến (nay là xã Hồng Sơn), tham gia quân đội năm 1971, là chiến sĩ giao liên trên tuyến đường Trường Sơn. Sau khi xuất ngũ năm 1974, bà chuyển ngành công tác tại Nhà máy Dệt Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) và tích cực tham gia hoạt động của Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ.
Đại diện các đơn vị trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Trần Thị Tân.
Tháng 10/2025, bà trở về quê hương sinh sống trong điều kiện đặc biệt khó khăn: là nạn nhân chất độc da cam, không con cái, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, không có nhà ở ổn định.
Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của đồng đội năm xưa, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã kết nối với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam để vận động nguồn kinh phí 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Tân. Từ sự chung tay, góp sức của các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương, đến nay căn nhà đã được hoàn thành khang trang, kiên cố, giúp bà có nơi ở ổn định, an tâm trong cuộc sống.
Các thành viên Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn và các đồng đội trao tặng hoa, quà chúc mừng bà Trần Thị Tân.
Phát biểu tại buổi bàn giao, đại diện các đơn vị nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa nghĩa tình đồng đội sâu nặng của những người lính Trường Sơn năm xưa. Dù chiến tranh đã lùi xa, những ký ức về một thời cùng nhau vượt gian khổ, hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn là sợi dây gắn kết bền chặt, thôi thúc các cựu chiến binh tiếp tục quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường.
Hoạt động ý nghĩa này góp phần thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Lệ Oanh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/4, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến...
baophutho.vn Để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2026, các cơ sở...
baophutho.vn Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội...
baophutho.vn Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, an toàn vệ sinh thực phẩm...
baophutho.vn Trong Tháng thanh niên, Tỉnh Đoàn chỉ đạo đồng loạt 100% Đoàn cấp xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh tổ chức “Ngày đoàn...
baophutho.vn UBND xã Sơn Lương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập, Công an xã, Trưởng khu Xe Ngà, Tổ bảo vệ rừng khu Xe Ngà thả 2 cá thể động vật hoang...
baophutho.vn Từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Đoan Hùng tiếp tục...