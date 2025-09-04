Trẻ trên 5 tuổi có cần bổ sung vi chất không?

Với trẻ trên 5 tuổi, việc bổ sung vi chất vẫn vô cùng cần thiết, bởi đây là độ tuổi vàng để phát triển thể chất, trí tuệ và hình thành nền tảng sức khỏe lâu dài.

Nhiều phụ huynh thường chú trọng bổ sung vi chất cho trẻ ở giai đoạn 1.000 ngày đầu đời (từ khi mang thai đến 2 tuổi), trong khi ít quan tâm hơn khi trẻ bước sang tuổi đi học. Thực tế, nhu cầu vi chất dinh dưỡng không dừng lại khi trẻ qua giai đoạn sơ sinh hay mầm non, mà tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của cơ thể trong suốt cuộc đời. Với trẻ trên 5 tuổi, việc bổ sung vi chất vẫn vô cùng cần thiết, bởi đây là độ tuổi vàng để phát triển thể chất, trí tuệ và hình thành nền tảng sức khỏe lâu dài.

Vi chất – “chìa khóa” cho sự phát triển bền vững

Vi chất dinh dưỡng là những khoáng chất và vitamin mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng tham gia vào hầu hết các quá trình sinh trưởng, miễn dịch, chuyển hóa năng lượng và phát triển trí não.

- Sắt, kẽm, i-ốt giúp duy trì miễn dịch, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và cân nặng, đồng thời phòng tránh tình trạng thiếu máu, chậm lớn.

- Vitamin D, canxi, magiê góp phần hình thành và duy trì hệ xương – răng chắc khỏe, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn trẻ đang tăng trưởng nhanh.

- Vitamin A, C, E và các chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh, hỗ trợ thị giác và sự phát triển làn da.

- Các vitamin nhóm B (B1, B6, B12, acid folic) cần thiết cho hoạt động thần kinh, tuần hoàn và sự tập trung học tập ở trẻ trong độ tuổi đến trường.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thiếu vi chất không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Trẻ có thể vẫn ăn uống bình thường nhưng âm thầm chậm tăng trưởng, hay ốm vặt, khó tập trung, dễ mệt mỏi. Những thiếu hụt nhỏ này tích lũy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng, trí tuệ và cả sức khỏe khi trưởng thành.

Trẻ trên 5 tuổi vẫn cần được bổ sung vi chất bên cạnh chế độ ăn hằng ngày.

Trẻ trên 5 tuổi – giai đoạn phát triển mạnh mẽ

Tuổi 5–12 là giai đoạn cơ thể trẻ bước vào “cuộc chạy đà” cho sự tăng trưởng vượt bậc về chiều cao và cân nặng ở tuổi dậy thì. Nếu được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, trẻ có thể tăng trung bình 5–7 cm chiều cao và 2–3 kg cân nặng mỗi năm. Đây cũng là giai đoạn trẻ cần nhiều năng lượng cho hoạt động học tập, vui chơi, vận động thể chất.

Thế nhưng, không ít trẻ trong độ tuổi này lại rơi vào tình trạng ăn uống lệch lạc: thích đồ ngọt, nước ngọt có gas, thức ăn nhanh nhưng lại lười rau quả, sữa và các thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thêm vào đó, môi trường học tập bận rộn khiến nhiều gia đình chưa chú trọng bữa phụ lành mạnh cho trẻ. Kết quả là nhiều em dễ bị thiếu các vi chất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thể chất và trí tuệ.

Do vậy, trẻ trên 5 tuổi vẫn cần được bổ sung vi chất bên cạnh chế độ ăn hằng ngày. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại, mà còn tạo nền tảng cho chiều cao, sức khỏe và khả năng học tập về sau.

Bổ sung vi chất – việc làm suốt đời

Một thực tế ít được để ý: nhu cầu vi chất không dừng lại ở trẻ em. Ngay cả người trưởng thành, người cao tuổi cũng cần được đảm bảo đủ vitamin và khoáng chất để duy trì sức khỏe. Vì vậy, bổ sung vi chất chính là việc làm suốt đời.

Với trẻ trên 5 tuổi, cha mẹ có thể:

- Tăng cường các thực phẩm giàu vi chất trong bữa chính và bữa phụ: thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau xanh, trái cây tươi.

- Đa dạng hóa thực đơn để tránh tình trạng “ăn mãi một món”, làm giảm khả năng hấp thu.

- Lựa chọn một số sản phẩm dinh dưỡng bổ sung (sữa tăng cường vi chất, bột ngũ cốc, chế phẩm bổ sung vitamin – khoáng chất) khi chế độ ăn hằng ngày chưa đáp ứng đủ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là việc bổ sung cần có hướng dẫn của bác sĩ. Không phải lúc nào trẻ cũng cần uống thêm thực phẩm chức năng, và việc bổ sung quá mức có thể gây hại. Ví dụ, thừa vitamin A có thể gây ngộ độc gan, thừa sắt dẫn đến rối loạn tiêu hóa, lắng đọng ở gan.

Khám và xét nghiệm – chìa khóa cho bổ sung đúng, đủ

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, phụ huynh nên đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, trong đó có đánh giá tình trạng vi chất. Thông qua khám lâm sàng và xét nghiệm, bác sĩ sẽ xác định trẻ có thiếu vi chất nào không, từ đó đưa ra hướng bổ sung đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời gian. Điều này vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tránh tình trạng “tiền mất tật mang” do bổ sung bừa bãi.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý: môi trường sống, thói quen sinh hoạt, khả năng hấp thu và yếu tố bệnh lý của mỗi trẻ khác nhau. Một trẻ có thể cần bổ sung vitamin D nhiều hơn do ít tiếp xúc ánh nắng, trong khi trẻ khác lại cần tăng cường sắt vì có nguy cơ thiếu máu. Chính vì vậy, không nên áp dụng cùng một cách bổ sung cho tất cả.

Thông điệp cho phụ huynh

- Vi chất dinh dưỡng quan trọng với trẻ em, người lớn và cả người cao tuổi.

- Trẻ trên 5 tuổi vẫn cần được đảm bảo đủ vi chất vì đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ về chiều cao, cân nặng, trí tuệ.

- Nếu chế độ ăn chưa đủ, cần bổ sung thêm từ thực phẩm giàu dinh dưỡng hoặc chế phẩm bổ sung, nhưng phải dưới sự tư vấn của bác sĩ.

- Khám định kỳ và xét nghiệm vi chất là cách khoa học nhất để biết trẻ cần bổ sung gì, bao nhiêu và trong bao lâu.

Bổ sung vi chất không chỉ là việc dành riêng cho trẻ nhỏ, mà là hành trình đồng hành cùng sức khỏe suốt đời. Với trẻ trên 5 tuổi, đây càng là giai đoạn không thể bỏ qua, bởi những gì trẻ được cung cấp hôm nay sẽ quyết định vóc dáng, trí tuệ và sức khỏe ngày mai.

Nguồn suckhoedoisong.vn