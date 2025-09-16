Triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng

Chiều 16/9, đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cho ý kiến chủ trương đầu tư mở rộng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu và phương án đầu tư dự án tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với cao tốc Hòa Bình – Sơn La. Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Sở Xây dựng báo cáo các phương án hướng tuyến, đầu tư tuyến đường kết nối Việt Trì – Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với cao tốc Hòa Bình – Sơn La. Theo đó, phương án 1: Tuyến nối kết hợp nâng cấp đường 317G lên cấp 3, cấp 2 tốc độ thiết kế 80km/h; Chiều dài tuyến tính từ QL32C đến trung tâm Phường Hòa Bình khoảng 54,1 km (đã bao gồm cầu Vĩnh Lại dài khoảng 2 km). Phương án 2: Cao tốc đến nút IC02 đường cao tốc CT03, thuộc địa phận xã Đà Bắc, tổng chiều dài tuyến khoảng 52,0 km. Phương án 3: Cao tốc về phường Tân Hòa; chiều dài tuyến tính từ QL32C đến trung tâm Phường Hòa Bình khoảng 56km.

Qua khảo sát hiện trạng, đánh giá, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án 3 để đầu tư. Theo đó, dự án dự kiến thực hiện theo phương án đầu tư công và phương thức PPP. Việc lựa chọn phương án 3 có các ưu điểm là hướng tuyến cơ bản đi ngoài khu dân cư, chi phí đầu tư thấp, hạn chế ảnh hưởng dân sinh; chiều dài tuyến ngắn, kết nối trực tiếp với trung tâm Hòa Bình, dự kiến giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Việt Trì đi trung tâm Hòa Bình; đồng thời đáp ứng được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 427 ngày 14/8/2025 đối với việc kết nối 02 tuyến cao tốc.

Giám đốc Sở Xây Dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo phương án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với cao tốc Hòa Bình – Sơn La

Tiếp đó, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo đễ xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn từ từ km19+000- km 53+000 thuộc địa bàn các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Mai tỉnh Phú Thọ và xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ 2 làn xe lên quy mô hoàn thiện 4 làn xe; dự kiến tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh) là 18.168 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn đang thực hiện là 9.997 tỷ đồng; tổng mức đầu tư dự kiến đề xuất bổ sung thêm để mở rộng quy mô từ 2 làn xe lên hoàn thiện 4 làn xe là 8.171 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Đại diện các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự vào cuộc của Sở xây dựng, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, đối với phương án hướng tuyến, đầu tư tuyến đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hòa Bình - Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Xây dựng rà soát, tiếp tục nghiên cứu ưu tiên phương án 1 và phương án 3; đồng thời tính toán lại tổng mức đầu tư, đánh giá lại tổng thể các phương án thuận lợi, khó khăn, các bước trình tự, thủ tục đầu tư; hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu bảo đảm tiến độ đến tháng 6/2026 trình phê duyệt dự án.

Quang cảnh hội nghị

Đối với đề xuất đầu tư mở rộng tuyến Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) từ quy mô 02 làn xe lên quy mô giai đoạn hoàn thiện 04 làn xe, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông của tỉnh. Do đó, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát đề xuất rõ các bước trình tự, thủ tục nguyên nhân, lý do đầu tư; tính toán mức đề xuất đầu tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp tránh lãng phí, đánh giá lại tổng thể giai đoạn đầu tư 2026-2030 và theo phân kỳ đầu tư; hoàn thiện hồ sơ trình báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.

Đinh Vũ