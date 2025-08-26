Triển vọng mới cho phát triển du lịch sinh thái

Sau khi hợp nhất, Phú Thọ sở hữu 3 Vườn Quốc gia: Xuân Sơn, Tam Đảo và Cúc Phương (một phần diện tích thuộc tỉnh Hoà Bình cũ) cùng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên. Đây là tiền đề mở ra triển vọng mới thúc đẩy phát triển ngành du lịch nói chung, du lịch sinh thái nói riêng, góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Du khách trải nghiệm công đoạn in hoa văn lên vải của đồng bào Dao Tiền xã Xuân Đài.

Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Việc hội tụ 3 Vườn Quốc gia sau sáp nhập mở ra thêm cơ hội phát triển du lịch cho địa phương, đặc biệt là lợi thế cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, từng bước xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến xanh, bền vững nổi bật ở khu vực miền Bắc, thu hút đông đảo hơn nữa du khách trong và ngoài nước với đa dạng trải nghiệm.

Với lợi thế hệ động thực vật phong phú, đa dạng, mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới, các Vườn Quốc gia đã xây dựng, phát triển, khai thác có hiệu quả nhiều sản phẩm du lịch phù hợp, có trách nhiệm với môi trường như: Đi bộ tham quan hệ động, thực vật truyền thống, trải nghiệm camping, câu cá, chèo thuyền, tắm suối, tham gia các hoạt động truyền thống cộng đồng dân tộc bản địa... Du lịch sinh thái bước đầu cũng đã thu hút một số dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Qua đó, ngành du lịch đã có đóng góp quan trọng nâng cao tỷ trọng, tác động tích cực chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành dịch vụ toàn tỉnh.

Song hành với đó, các cấp, ngành của tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp định hướng phát triển du lịch, du lịch sinh thái như: Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; công trình hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển các tour tuyến, sản phẩm du lịch; kết hợp loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hoá truyền thống độc đáo, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phục vụ cho đội ngũ làm du lịch; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, điểm đến thông qua các nền tảng mạng xã hội thu hút được số lượng lớn người theo dõi... Chú trọng phát triển, ứng dụng các tiện ích trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để kết nối các điểm đến, đặt vé, tra cứu thông tin..., đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn với vẻ đẹp nguyên sơ của rừng đá vôi cùng hệ động, thực vật phong phú, độc đáo là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã. Ông Trần Ngọc Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia cho biết: “Vườn quốc gia Xuân Sơn có địa hình đa dạng, nhiều cảnh đẹp, đặc điểm tự nhiên (rừng, hồ, núi, thung lũng...); nằm trong thế chân kiềng của tổng thể cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ Tam Đảo - Ba Vì - Xuân Sơn; cộng đồng các dân tộc hiện vẫn giữ được bản sắc văn hoá độc đáo... là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã được đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật như đường đi hang Na, thác Lưng Trời...; nâng cấp cải tạo tuyến tỉnh lộ 316H vào Vườn quốc gia Xuân Sơn; đường giao thông kết nối phát triển du lịch đồi chè Long Cốc - Vườn quốc gia Xuân Sơn và một số công trình hạ tầng phục vụ du lịch khác.... Hiện nay, Vườn Quốc gia Xuân Sơn đón lượng lớn du khách đến tham quan, bình quân hàng năm đạt từ 20.000 - 30.000 lượt người. Đây cũng là điểm có đông các đoàn học sinh, sinh viên tham quan kết hợp với giáo dục môi trường, tìm hiểu giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.”.

Vườn Quốc gia Tam Đảo nằm trọn trên núi Tam Đảo và trải dài 80km. Trước khi sáp nhập, Vườn nằm trong địa phận của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Hiện khu du lịch đang được khai thác trong Vườn Quốc gia nằm ở địa phận tỉnh ta với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch được triển khai hiệu quả như: Thể thao mạo hiểm, khám phá thiên nhiên...; dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng...

Vườn Quốc gia Cúc Phương, du lịch sinh thái cũng phát triển mạnh mẽ, được quốc tế bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á liên tiếp từ năm 2019 - 2022.

Du lịch nói chung, loại hình du lịch sinh thái nói riêng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân các địa phương, bảo tồn các giá trị văn hoá; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn cần thực hiện quy hoạch tổng thể, phân vùng, xây dựng bản đồ ở những nơi tiến hành hoạt động du lịch sinh thái; đa dạng hoá các sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, đa dạng sinh học. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; cải thiện các yếu tố nguồn lực cho du lịch sinh thái, trong đó chú trọng nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ nhân lực làm du lịch; thu hút mạnh mẽ sự tham gia của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch.

Lệ Oanh