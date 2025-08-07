Triển vọng trồng dừa sáp gắn du lịch sinh thái

Mạnh dạn trồng dừa sáp kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, bà Nguyễn Thị Ngân, hội viên phụ nữ ở ấp Sơn Phú, phường Ðại Thành đang mở ra kỳ vọng tạo nên mô hình mới ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngân (bìa trái) phấn khởi khi chia sẻ về hiệu quả của mô hình đang thực hiện.

Tin tưởng sẽ mang lại nguồn thu nhập cao

Năm 2020, vợ chồng bà Ngân quyết định đến tỉnh Trà Vinh (cũ) - nơi nổi tiếng với đặc sản dừa sáp, để tìm mua cây giống và học kỹ thuật canh tác. Khi đó, bà mua 200 cây giống với giá 800.000 đồng/cây, rồi chia làm 2 đợt trồng thử nghiệm trên 2 công đất vườn của gia đình. “Bước đầu, do không có kinh nghiệm canh tác nên dừa hư nhiều, cây phát triển chậm. Lúc đó, tôi rất nản vì mỗi buồng dừa chỉ được vài trái sáp đạt chuẩn, nhưng nghĩ đến công sức bỏ ra và khát vọng tạo ra đặc sản riêng cho quê hương mà quyết tâm theo đuổi. Bởi tôi bỏ ngang thì vốn đầu tư 200 triệu đồng của gia đình coi như mất sạch” - bà Ngân chia sẻ.

Sau vài năm kiên trì, tích lũy kinh nghiệm, năm 2023, trung bình mỗi buồng dừa 10 trái thì có 5-7 trái dừa sáp đạt chất lượng. Nhận thấy tiềm năng, bà Ngân mở rộng diện tích thực hiện mô hình lên gần 12ha, tạo thành khu du lịch sinh thái nông nghiệp hấp dẫn với việc kết hợp trồng thêm cam sành, mít ruột đỏ, đào ao nuôi cá...

“Hiện tôi bán dừa sáp theo 2 dạng: sáp lỏng khoảng 80.000 đồng/trái, sáp đặc 100.000-120.000 đồng/trái. Tôi tin loại cây trồng này sẽ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình và là đặc sản mới của địa phương” - bà Ngân kỳ vọng.

Sản phẩm có thể định vị thương hiệu địa phương

Tháng 8-2024, Hội LHPN xã Ðại Thành (cũ) chính thức ra mắt mô hình “Dịch vụ gia đình, kinh tế trang trại, gia trại gắn kết với du lịch cộng đồng”, do bà Nguyễn Thị Ngân làm chủ nhiệm mô hình, quy tụ 10 thành viên là phụ nữ ấp Sơn Phú. Các chị cùng nhau trồng, chăm sóc, bán dừa sáp, tổ chức hoạt động trải nghiệm miệt vườn, chế biến và giới thiệu món ngon từ dừa ngay tại vườn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, thành viên mô hình, chia sẻ: “Từ khi tham gia mô hình, tôi vừa bán dừa sáp, vừa học được cách làm du lịch, bán hàng. Có thêm thu nhập, cuộc sống gia đình tôi ngày càng ổn định, tự tin hơn trong cuộc sống”.

Vườn dừa sáp gắn du lịch sinh thái cộng đồng mang tên Nguyễn Sơn với quy mô gần 12ha, đang mở ra không gian xanh mát, yên bình, mang đậm bản sắc vùng sông nước đã thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan, nhất là vào dịp cuối tuần. “Tôi từng mong đưa du khách về chính mảnh vườn quê mình để họ thưởng thức dừa sáp và không khí miệt vườn. Giờ đây, mong muốn đó đang dần thành hiện thực” - ông Nguyễn Văn Sơn, chồng bà Ngân, bày tỏ.

Bà Lê Thúy Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Ðại Thành, nhận định: “Dừa sáp là cây trồng có giá trị kinh tế cao, đồng thời là sản phẩm có thể định vị thương hiệu địa phương. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái của TP Cần Thơ trong tương lai”.

