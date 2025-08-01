Triệt phá cơ sở điều chế ma túy tinh vi tại Bỉ

Vụ triệt phá thứ 24 kể từ đầu năm cho thấy cuộc chiến chống ma túy tại Bỉ và châu Âu đang ngày càng quyết liệt trong bối cảnh hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, được tiến hành xuyên quốc gia.

Cảnh sát Đức thu giữ 2 tấn cocaine. (Nguồn: PA)

Một xưởng ngầm chuyên điều chế và đóng gói cocaine vừa bị cảnh sát tư pháp liên bang Bỉ triệt phá vào sáng 31/7 theo giờ địa phương tại thị trấn Faimes, tỉnh Liège.

Đây là vụ triệt phá thứ 24 kể từ đầu năm, cho thấy cuộc chiến chống ma túy tại Bỉ và châu Âu đang ngày càng quyết liệt trong bối cảnh các hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi và được tiến hành xuyên quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, cảnh sát liên bang đã thu giữ gần 100kg cocaine, 2 khẩu súng lục và một quả lựu đạn. Các cơ quan chức năng cho biết 10 nghi phạm bị bắt giữ, bao gồm 6 người Colombia, một người Hà Lan, một người Albania và 2 người Bỉ.

Trong số này có cả chủ sở hữu của cơ sở, nơi được cải tạo công phu với hầm bê tông, lối vào ngụy trang trong một container cũ kỹ và cửa sập bí mật. Bên trong, cảnh sát phát hiện một khu vực điều chế cocaine từ các vật liệu ngụy trang, cùng một khu xưởng khác chuyên đóng gói cocaine thành từng khối để sẵn sàng phân phối.

Các đối tượng đã áp dụng những thủ đoạn ngày càng tinh vi để che giấu hoạt động phạm pháp. Cocaine được tẩm hoặc hòa tan vào những loại hàng hóa hoàn toàn hợp pháp như quần áo, bìa cứng, trái cây hay than củi.

Sau khi vượt qua các trạm kiểm soát bằng container đường biển, chất ma túy được chiết xuất lại trong các xưởng bí mật như tại Faimes, rồi đóng gói thành phẩm để đưa ra thị trường châu Âu. Kỹ thuật này không chỉ giúp các nhóm tội phạm lọt qua các hệ thống máy quét và chó nghiệp vụ mà còn góp phần lý giải vì sao lượng cocaine bị phát hiện tại cảng Antwerp, một trong những cửa ngõ ma túy lớn nhất châu Âu, đã giảm mạnh từ 122 tấn năm 2023 xuống còn 44 tấn trong năm ngoái.

Đáng chú ý, trong nhiều vụ án ma túy tại Bỉ gần đây có nhiều người mang quốc tịch Colombia, Hà Lan và Albania. Trong đó, những đối tượng Colombia thường đảm nhiệm vai trò “đầu bếp”, nắm rõ kỹ thuật chiết xuất cocaine khỏi vật liệu ngụy trang.

Những đối tượng người Hà Lan là “mắt xích” quan trọng trong khâu vận chuyển và hậu cần, cũng như khai thác các cảng lớn để đưa ma túy vào châu Âu. Trong khi đó, những đối tượng người Albania thường liên quan đến các băng nhóm có tổ chức hoạt động mạnh tại khu vực biên giới Bỉ–Hà Lan.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng này đã hình thành nên những mạng lưới buôn lậu ma túy, xuyên quốc gia, với quy mô và độ tinh vi ngày càng tăng.

Trước đó, vào năm 2021, một vụ án quy mô lớn mang tên “Pharmaceutica” đã khiến dư luận Bỉ rúng động. Khi đó, gần 300 cảnh sát đã đồng loạt tiến hành khám xét 23 địa điểm tại Modave và Ferrières, phát hiện 2 tấn cocaine cùng nhiều thiết bị ép, sấy và hóa chất phục vụ điều chế ma túy.

Cuộc điều tra kéo dài suốt 3 năm, một phần nhờ vào việc giải mã tin nhắn trên ứng dụng mã hóa SkyECC. Cuối năm 2023 có 3 đối tượng cầm đầu đã bị kết án 15 năm tù, còn 2 “đầu bếp” người Colombia lần lượt nhận án 4 và 7 năm tù.

Những vụ án như vậy cho thấy cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dừng lại ở biên giới quốc gia. Các băng nhóm tội phạm đã vươn “vòi bạch tuộc” qua khắp châu Âu và thậm chí ra ngoài lục địa. Đó cũng là lý do vì sao các cơ quan chức năng Bỉ đang tăng cường hợp tác với Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và các cơ quan tình báo khác để đối phó với loại hình tội phạm có tổ chức này.

Trong báo cáo gần đây, Europol cảnh báo tình trạng ma túy được giấu trong các loại hàng hóa hợp pháp rồi chiết xuất lại tại châu Âu, một chiến thuật đã trở nên phổ biến, tinh vi và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Đã có ít nhất 24 cơ sở điều chế cocaine bị triệt phá tại Bỉ trong năm 2024. Con số này không chỉ là lời cảnh báo về mức độ phổ biến của các xưởng ma túy ngầm mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn lên lực lượng chống ma túy, những người đang đối mặt với những kẻ thù ngày càng am hiểu công nghệ, có mạng lưới quốc tế và nguồn lực tài chính mạnh mẽ.

Vụ việc tại Faimes một lần nữa cho thấy cuộc chiến chống ma túy tại Bỉ và châu Âu vẫn còn rất dài và cam go.

Dù các cơ quan chức năng đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng sự biến đổi không ngừng của các tổ chức tội phạm đòi hỏi các quốc gia phải tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư vào công nghệ giám sát, trao đổi dữ liệu và nâng cao năng lực điều tra.

Nguồn TTXVN/Vietnam+